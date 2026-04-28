Ζούρος στο GWomen: «Γι' αυτό είπα "ναι" στον Αθηναϊκό, δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν»

Υπάρχουν στιγμές που ακόμα και σε μια διαδρομή 40 χρόνων έρχεται η ώρα για αλλαγή κατεύθυνσης, για ένα εντελώς νέο κεφάλαιο. Ο Ηλίας Ζούρος αποφάσισε να πει το «ναι» στον Αθηναϊκό και μαζί να αποδεχθεί την πρόκληση ενός βήματος δεν είχε τολμήσει ποτέ μέχρι σήμερα, να περάσει δηλαδή στον χώρο του μπάσκετ γυναικών.

Με παραστάσεις από την EuroLeague, τις εθνικές ομάδες και κορυφαίους συλλόγους, ο έμπειρος τεχνικός δεν αναζητά απλώς μια νέα πρόκληση, αλλά δείχνει έτοιμος να διαχειριστεί και να δημιουργήσει ένα project με όραμα, φιλοδοξία και προοπτική με φόντο τη συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή. Σε μια περίοδο που το μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα δείχνει σημάδια ανόδου, η παρουσία του Ζούρου μοιάζει να λειτουργεί και ως σημείο αναφοράς.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta και το GWomen, ο Ηλίας Ζούρος, αποκάλυψε τι ήταν αυτό που τον έκανε να πει το «ναι» στην ομάδα του Βύρωνα και μοιράστηκε τη φιλοσοφία που θέλει να μεταδώσει στον Αθηναϊκό. Παράλληλα, σχολίασε την κατάσταση στην EuroLeague ανδρών με το δύσκολο πρόγραμμα, το μέλλον των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και την ανάγκη για ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού, μακριά από τοξικότητες, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Βασίλη Ξανθόπουλο.

Η συνέντευξη του Ηλία Ζούρου

-Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε να πείτε «ναι» τον Αθηναϊκό και μάλιστα για πρώτη φορά στην καριέρα σας σε ένα project μπάσκετ γυναικών;

«Σίγουρα το πιο σημαντικό μέρος ήταν η προσέγγιση των ανθρώπων της διοίκησης, η οποία προσέγγιση ήταν ακριβώς αυτό που με έβαλε στο να σκεφτώ να ασχοληθώ με το μπάσκετ γυναικών. Το όραμα, η φιλοδοξία για να φτιαχτεί κάτι πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο και ταυτόχρονα με τη συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγκα, ήταν αυτά που με ώθησαν και με ελευθέρωσαν στο να πάρω γρήγορα την απόφαση, τη θετική απόφαση, να βρεθώ στην ομάδα του Αθηναϊκού και στο μπάσκετ γυναικών. Σίγουρα το έκανα με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό. Δηλαδή ήταν μια απόφαση που όταν την πήρα ήταν συνειδητοποιημένη και με πραγματικά μεγάλη διάθεση στο να μπω στο διαφορετικό, που δεν είχα κάνει μέχρι σήμερα στη 40χρονη καριέρα μου».

- Με βάση και την προοπτική αυτή της EuroLeague, ουσιαστικά τι είναι αυτό που χρειάζεται ο Αθηναϊκός για να μπορέσει να την κάνει πράξη αυτή την προοπτική και να εδραιωθεί σε αυτή;

«Είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα θα παίξει στην Ευρωλίγκα, οπότε πάντα όταν κάτι είναι καινούργιο δεν μπορούμε να μιλήσουμε από πριν, δεν είναι σωστό. Η διάθεση υπάρχει από τη διοίκηση. Η δουλειά που έγινε από τη Στέλλα Καλτσίδου ήταν καταπληκτική. Η ομάδα έφτασε σε πολύ καλό επίπεδο στο EuroCup, οριακά δεν το κατέκτησε. Βέβαια, το EuroLeague σε σχέση με το EuroCup πάντα, τουλάχιστον στους άνδρες, αλλά απ' ό,τι είμαι πεπεισμένος και στις γυναίκες γιατί αφότου δέχτηκα την πρόταση τα πρώτα παιχνίδια που είδα ήταν παιχνίδια Ευρωλίγκας γυναικών, θα έλεγα ότι είναι υψηλό το επίπεδο, πολύ υψηλό. Οπότε, μέτρο σύγκρισης του τι μπορεί να κάνεις θα μπορούμε να έχουμε αφότου μπούμε στη διαδικασία και αφότου γευτούμε την πρώτη χρονιά».

- Το να αναλάβετε ομάδα γυναικών ήταν κάτι που το είχατε ξανασκεφτεί να το κάνετε ή προέκυψε τώρα σαν συγκυρία λόγω και του Αθηναϊκού;

«Είχα παλιότερα δύο προτάσεις από πολύ μεγάλες ομάδες αρκετά χρόνια πριν, αλλά δεν ήταν θα έλεγα καθόλου τη στιγμή που τις δέχτηκα η κατάλληλη απόφαση για μετάβαση στο χώρο του μπάσκετ γυναικών. Τώρα όμως βλέπω κάτι να χτίζεται πραγματικά αρκετά μεγάλο, βλέπω τη φιλοδοξία των ανθρώπων και το όραμα αυτών των ανθρώπων και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μέρος αυτής της διαδικασίας, για να χτιστεί κάτι καλύτερο, για να χτιστεί κάτι μεγάλο στα επόμενα χρόνια. Και μακάρι να μην είναι μόνο ο Αθηναϊκός. Ο Αθηναϊκός να είναι η ομάδα η οποία θα έλεγα θα ξεκινήσει αυτό το ανέβασμα γενικά του μπάσκετ γυναικών σε πιο υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε σύντομα να γευτούμε χαρές από πολλές ομάδες γυναικείες στην Ευρώπη».

-Ωστόσο ποια είναι αυτή η πρόκληση που μπορεί να έχει μια ομάδα σε ανδρικό επίπεδο σε σχέση με το μπάσκετ γυναικών; Δηλαδή ποια είναι η διαφορά που ίσως να εντοπίζετε εσείς στη νοοτροπία ή στον τρόπο προσέγγισης δουλειάς; Αν εντοπίζετε.

«Στο σύντομο διάστημα που μπόρεσα να δω, εντάξει είναι λογικό ότι δεν υπάρχουν οι ίδιες ταχύτητες και η ίδια αθλητικότητα θα έλεγα που μπορεί να υπάρχει σε μια ανδρική ομάδα υψηλού επιπέδου. Από την άλλη όμως, βλέπω ότι υπάρχει τακτική, υπάρχει στο υψηλό επίπεδο υπάρχει πολύ καλή αντίληψη του παιχνιδιού. Υπάρχει διάθεση και οι ομάδες να τρέξουν και να παίξουν άμυνα. Οπότε νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα που έχω δει είναι ότι και θα ήθελα είναι η άμυνα πιο δυνατή και να είναι μεγαλύτερη η ταχύτητα στην κίνηση».

- Τι θα κρατούσατε από την εμπειρία σας σε όλους αυτούς τους συλλόγους και με τις Εθνικές ομάδες και τι είναι αυτό που θα θέλατε να περάσετε ουσιαστικά στην ομάδα;

«Ακόμα δεν γνωρίζω καλά την ομάδα και γενικά θα έλεγα τον χώρο. Είμαι νέος. Αυτό είναι όμως αυτό που θα ήθελα εγώ να βάλω μέσα στη διαδικασία γιατί αυτά τα στοιχεία της άμυνας και της ταχύτητας είναι που με χαρακτηρίζουν και σαν προπονητή. Δηλαδή πάντα ήθελα οι ομάδες μου να παίζουν καλή άμυνα, πάντα ήθελα οι ομάδες μου να κινούνε την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα και να παίζουν μπάσκετ ομαδικό. Αυτά τα στοιχεία είναι τα στοιχεία που εγώ προσωπικά θέλω να έχουν οι ομάδες που προπονώ».

- Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος φόβος γι' αυτό το νέο ξεκίνημα; Βρίσκεστε μπροστά σε ένα ρίσκο. Γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς και στο χώρο του μπάσκετ ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος θα τα... ακούσει είναι ο προπονητής. Το αισθάνεστε αυτό;

«Κοιτάξτε, ρίσκο έχει η δουλειά του προπονητή από μόνη της. Εγώ προσωπικά δεν νιώθω καμία πίεση γιατί πολύ απλά δεν έχω να αποδείξω κάτι. Είμαι 40 χρόνια στο χώρο, με πολλές επιτυχίες στις περισσότερες ομάδες που έχω δουλέψει. Οπότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καθόλου φόβος για κάτι. Ότι σίγουρα μέσα στη διαδικασία θα υπάρχει θα έλεγα ένα κομμάτι αναγνώρισης της κατάστασης και προσαρμογής. Σίγουρα αυτό θα το χρειαστώ γιατί κάποια στοιχεία προσπαθείς να τα περάσεις και βλέπεις ή παρατηρείς αν μπορείς ή όχι. Οπότε αυτό είναι το μόνο κομμάτι. Από 'κει και πέρα σε θέματα τακτικής, το μπάσκετ είναι ένα. Νομίζω ότι, αν και θα έλεγα ότι οι γυναίκες ίσα ίσα πολλές φορές είναι και πολύ πιο πειθαρχημένες στην τακτική απ' ό,τι παρατήρησα. Οπότε δεν έχω στο μυαλό μου κανέναν ενδοιασμό, ίσα ίσα έχω διάθεση, έχω χαρά γι' αυτό το καινούργιο θα έλεγα την καινούργια σελίδα στην μπασκετική μου καριέρα και εύχομαι όλο αυτό το ταξίδι να είναι όμορφο και να... να προσφέρω και εγώ κάτι στο γυναικείο μπάσκετ γενικά».

-Αν έπρεπε να μετουσιώσουμε λίγο πιο πρακτικά τους στόχους που έχετε στο μυαλό σας για τον Αθηναϊκό;

«Ο Αθηναϊκός είναι από μόνος του μια ομάδα πρωταθλητισμού και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που δέχτηκα πολύ σύντομα, εκτός από το όραμα και εκτός από το κομμάτι της EuroLeague που είναι πολύ σημαντικά. Αν θέσουμε λοιπόν κάποιους στόχους, σαν ομάδα πρωταθλητισμού είναι να διεκδικήσει όλους τους τίτλους που μπορεί να διεκδικήσει στην Ελλάδα. Και στην EuroLeague, αν και είναι η πρώτη παρουσία, νομίζω ότι ο στόχος του να περάσει η ομάδα την πρώτη φάση θα ήταν κάτι σημαντικό για να έχεις μια επιτυχία και στο ξεκίνημα».

-Βλέπουμε ότι φέτος έγιναν και πολλές κινήσεις ώστε ο κόσμος να έρθει πιο κοντά στο μπάσκετ γυναικών.Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει μια προοπτική εξέλιξης και σε αυτό το κομμάτι της προβολής;

«Σίγουρα υπάρχει προοπτική εξέλιξης και αυτό είναι και ένα κομμάτι το οποίο η ομάδα έχει διάθεση και θέλει πραγματικά να δουλέψει. Δηλαδή αυτό που χάρηκα πολύ είναι ότι δεν είναι μόνο η διαδικασία της σκέψης των αποτελεσμάτων, αλλά το μεγάλωμα της ομάδας συνολικά. Δηλαδή το μεγάλωμα της ομάδας όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και συνολικά. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που και φέτος η ομάδα δούλεψε πολύ σε αυτό. Ήταν πολύ ευχάριστο που και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κόσμο στα παιχνίδια. Τρεις ομάδες ελληνικές πήγανε στην Ευρώπη και πραγματικά έκαναν πολύ μεγάλη και καλή προσπάθεια. Και μακάρι του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, γιατί ξέρετε όσο ανεβαίνει το επίπεδο και ο ανταγωνισμός, τόσο καλύτερα αποτελέσματα έρχονται συνολικά στο χώρο».

- Μένοντας στο κομμάτι της EuroLeague, αλλά αυτή τη φορά στους άνδρες, ποια είναι έτσι ομάδα που θα ξεχωρίζατε φέτος που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος της EuroLeague και πώς κρίνετε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό;

«Πρώτα απ' όλα η διαδικασία της EuroLeague των ανδρών είναι ένας μαραθώνιος. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που όποιος κρίνει νωρίς, ό,τι και να κρίνει είναι λάθος. Και θα το εξηγήσω γιατί. Επειδή είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια, είναι τόσο μεγάλη η διάρκεια της σεζόν, ενδιάμεσα απ' όλα αυτά τις όπως ονομάζουμε διαβολοβδομάδες, τα παιχνίδια των πρωταθλημάτων των χωρών που μετέχουν οι ομάδες, όλα αυτά σε σύνολο επιβαρύνουν τόσο πολύ τους παίκτες που βλέπουμε και είναι απολύτως φυσιολογικό, να υπάρχουν τραυματισμοί, να υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα, να υπάρχουν θα έλεγα πτώσεις σε κάποιες ομάδες σε διαφορετικές στιγμές. Και είναι κάτι που εγώ θέλω να τονίσω σε αυτό, ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί και οι φίλαθλοι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί; Γιατί όταν φτάνουμε στο όριο να είμαστε κοντά στο NBA σε αριθμό αγώνων και για μας όλους στην Ευρώπη κάθε αποτέλεσμα είναι σαν να είναι ο τελικός, αυτό είναι πραγματικά πολύ ψυχοφθόρο και δημιουργεί πολύ μεγάλη κούραση και πίεση στους παίκτες και στην ομάδα συνολικά. Γιατί οι ήττες θα υπάρξουν οι κακές περίοδοι, θα υπάρξουν τραυματισμοί και γι' αυτό ό,τι πει κάποιος ή προβλέψει κάποιος για από την αρχή ή νωρίς στην αρχή είναι λάθος. Παραδείγματα πολλά. Δηλαδή ένα σημαντικό παράδειγμα ήταν για παράδειγμα η Φενέρ. Η Φενέρ ήταν καταπληκτική στο ξεκίνημα, η Χάποελ ήταν καταπληκτική, μετά υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί, υπήρξε ένα ντεφορμάρισμα και οι δύο ομάδες κατρακύλησαν σημαντικά. Μετά βλέπουμε ότι τώρα ξεκινάνε να ξανανεβαίνουν, οπότε είναι λίγο λάθος αυτή η προσέγγιση».

«Να έχουμε ελληνικό τελικό στη EuroLeague, όχι με ακρότητες, όχι με τοξικότητα»

«Από την άλλη όμως υπάρχουν ομάδες όπως για παράδειγμα η Βαλένθια, η Ζάλγκιρις, για παράδειγμα δύο ομάδες για μένα οι οποίες έδειξαν πολύ ωραία, πολύ σταθερή κατάσταση με ποιοτικό μπάσκετ για το επίπεδο που εκπροσωπούσαν. Δηλαδή η Ζάλγκιρις που έφτασε σε αυτό το σημείο ήταν πραγματικά μεγάλη θα έλεγα επιτυχία γι' αυτούς. Η Βαλένθια σταθερή στο μπάσκετ που έπαιζε και έδειξε πολύ καλή εικόνα. Τώρα για τις δικές μας ομάδες, ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος, έδειξε πολύ καλά στοιχεία παρόλο που είχε τραυματισμούς, παρόλο που είχε κάποια προβλήματα, αλλά έχει μια σταθερότητα, έχει μία φιλοσοφία του προπονητή, το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι συνεχόμενο όλα αυτά τα χρόνια με κάποιες προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Οπότε υπάρχει συνοχή, υπάρχει αποτελεσματικότητα παρόλη την οποιαδήποτε ήττα μπορεί να υπάρξει. Ο Παναθηναϊκός και αυτός κλονίστηκε και αυτός από κάποιες ατυχίες, από κάποιες δύσκολες στιγμές. Είχε για παράδειγμα το πρόβλημα στη θέση "5" με την λίγο αργοπορημένη σε εισαγωγικά επιστροφή του Λεσόρ, αλλά τώρα ιδιαίτερα τώρα προς το τέλος δείχνει σημεία ανάκαμψης, δείχνει σφυγμό, έχει μια έδρα πολύ ισχυρή, οπότε νομίζω ότι είναι στην εξίσωση να διεκδικήσει πρώτα απ' όλα να περάσει από τη σειρά και μετά να διεκδικήσει στο γήπεδό του αντίστοιχα την EuroLeague. Για μένα που είμαι επαγγελματίας και Έλληνας θα ήταν ευχής έργο να ήταν και οι δύο ομάδες μας στο Final Four».

- Άρα να έχουμε τελικό.

«Να έχουμε τελικό, αλλά θα το τονίσω και με κεφαλαία γράμματα, αλλά όχι με ακρότητες, όχι με τοξικότητα. Με πραγματική υποστήριξη και αγάπη για την ομάδα για να προστατεύουμε το... το μπάσκετ, το αντικείμενο το οποίο έχουν επενδύσει οι πρόεδροι των ομάδων. Όλοι οι επαγγελματίες εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο, οπότε θα ήταν πολύ άσχημο να χαλάμε την εικόνα αυτή προς τα έξω μόνοι μας. Επίσης εκτός από την EuroLeague έχουμε και την ομάδα του ΠΑΟΚ και την ομάδα της ΑΕΚ και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να κερδίσουν τίτλους αν γίνεται και να είναι όλες οι ελληνικές ομάδες. Γιατί έχουν ανέβει, γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη. Έχουν πραγματικά θα πω καταφέρει να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο με αρκετή δουλειά από πίσω και ευχόμαστε εμείς όλοι οι Έλληνες να σηκώσουμε κούπες, να υπάρξει τίτλος ελληνικών ομάδων σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις».

- Πάνω και στην τελευταία σας αναφορά που κάνατε για τον ΠΑΟΚ, για την ΑΕΚ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση για βελτίωση, για ανταγωνιστικότερο ελληνικό πρωτάθλημα. Είδαμε την περίπτωση του ΠΑΟΚ και για τον σχεδιασμό που γίνεται για τη νέα σεζόν, αντίστοιχα του Άρη. Εσείς φέτος βρεθήκατε σε μια ομάδα η οποία έχει θέσει πολύ υψηλούς στόχους, τον Πανιώνιο, και με υψηλό budget. Αρχικά θέλω να μου πείτε πώς τη βλέπετε αυτή την ανάπτυξη της λίγκας και αν παίζουν ρόλο τα πιο υψηλά budget ώστε να ανταγωνιστούν τις μεγάλες ομάδες και κατά δεύτερον, κάποιο σχόλιο για τον σχεδιασμό του Πανιωνίου φέτος που κατέληξε στον υποβιβασμό.

«Για τον Πανιώνιο δεν μπορώ να μιλήσω, ήμουνα 43 μέρες με πάνω από 10-11 παιχνίδια που ήταν εκτός έδρας με ταξίδια, με ένα ρόστερ το οποίο δεν έφτιαξα, με τραυματίες παίκτες που παρέλαβα, δηλαδή παίκτες σημαντικούς που έλειπαν από την ομάδα. Οπότε όποιος θέλει να κρίνει, κρίνει εκ των ων ουκ άνευ και με λάθος τρόπο. Το πλάνο ήταν σχεδιασμένο με τον τρόπο που πίστευε η ομάδα και το χρονικό διάστημα που ήμουν ήταν πάρα πολύ μικρό δείγμα, με πάρα πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, με πολλά ταξίδια, γιατί το EuroCup επιβάρυνε πάρα πολύ τον Πανιώνιο και έγινε για μένα εκεί έγινε το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί δεν μπορεί να έχεις δύο καρπούζια ξαφνικά στην ίδια μασχάλη. Ταυτόχρονα με ελάχιστες προπονήσεις λόγω και των τραυματισμών και του ρόστερ που υπήρχε.

Για τις υπόλοιπες ομάδες, αυτό που θα έλεγα είναι ότι έχει γίνει μία πραγματικά πολύ καλή προσπάθεια από πολλές ομάδες. Αυτές που φέτος ξεχώρισαν και μου έκαναν εντύπωση ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Εκτοξεύτηκαν στο οικονομικό κομμάτι και είναι σημαντικό να γίνονται επενδύσεις από κάποιους ανθρώπους και με συνέπεια και διάρκεια, έτσι ώστε να έρθει το αποτέλεσμα. Είναι δύο ομάδες που έχουν κόσμο και μεγάλη ιστορία. Η Θεσσαλονίκη είναι μια μπασκετομάνα, οπότε ξεκίνησε μία αναγέννηση του μπάσκετ εκεί. Από την άλλη η ΑΕΚ έδειξε μία σταθερότητα ξανά με καλή πορεία και στην Ευρώπη. Για εμένα μία ευχάριστη έκπληξη είναι το Περιστέρι, γιατί μπορεί να μιλάμε για μπάτζετ, αλλά υπάρχουν ομάδες που έχουν μια σταθερότητα και μία σωστή μπασκετική κουλτούρα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο Βασίλης Ξανθόπουλος ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου παίκτες και ανθρώπους στη διαδρομή μου και χάρηκα πολύ που μπόρεσε αυτή η ομάδα στην πρώτη του χρονιά να φτάσει στο σημείο να παίζει πάρα πολύ καλά και να βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο».