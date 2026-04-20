Η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και το έκανε με τον πιο εμφατικό τρόπο κατακτώντας το τρόπαιο της EuroLeague στον «εμφύλιο» τελικό απέναντι στη Γαλατασαράι, επιβεβαιώνοντας τη... δυναστεία της στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μπάσκετ γυναικών.

Στο Final Six της EuroLeague Γυναικών που φιλοξενήθηκε στη Σαραγόσα, η Φενέρ κατέκτησε το τρίτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο, επικρατώντας με 68-55 στον τελικό της Κυριακής (19/04), στο Παβεγιόν Πρενθίπε Φελίπε. Μια νίκη που είχε και έντονο συμβολισμό, καθώς ήρθε απέναντι στην ομάδα που την είχε πληγώσει στον τελικό του 2014.

Η «στρατηγός» της ομάδας, Τζούλι Αλεμάντ, ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια του Final Six και δικαίως αναδείχθηκε MVP. Στον τελικό άγγιξε το triple-double (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ συνολικά στη διοργάνωση είχε 12,5 πόντους, 7 ασίστ, 5,5 ριμπάουντ και 2,5 κλεψίματα ανά αγώνα.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Δώσαμε τα πάντα και νομίζω ότι το αξίζαμε για τη σεζόν που είχαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το τέλος.

Δίπλα της, η Έμμα Μέσεμαν συνέχισε να γράφει ιστορία. Με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ στον τελικό, κατέκτησε τον έβδομο τίτλο EuroLeague της καριέρας της – περισσότερους από κάθε άλλη παίκτρια στη σύγχρονη εποχή. Ένα επίτευγμα που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στη διοργάνωση.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της Ιλιάνα Ρουπέρ με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, σε ένα ματς που η Φενέρ κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο, παρά την αντίσταση της Γαλατά και τα μεγάλα σουτ της Μαρίν Γιοχάνες.

Η διοργανώτρια Σαραγόσα έγραψε τη δική της ιστορία, κατακτώντας την τρίτη θέση μετά το 66-63 επί της Χιρόνα, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης.

Στην καλύτερη πεντάδα του Final Six βρέθηκαν οι Αλεμάντ και Μέσεμαν από τη Φενέρ, η Ελίζαμπεθ Γουίλιαμς από τη Γαλατά, η Μέριτ Χέμπι της Σαραγόσα και η Κλάρα Χολμ της Χιρόνα.