Η αυστραλιανή κυβέρνηση καλείται να προστατεύσει την ομάδα γυναικών του Ιράν επειδή δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο

Η αυστραλιανή κυβέρνηση καλείται να επιτρέψει στις παίκτριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν να παραμείνουν στην Αυστραλία, μετά από σχόλιο ιρανού δημοσιογράφου που τις αποκάλεσε «προδότριες σε καιρό πολέμου» και υποστήριξε ότι το καθεστώς πρέπει να «αντιμετωπίσει τις παίκτριες με μεγαλύτερη αυστηρότητα».

Ας δούμε όμως τι έχει συμβεί με τις παίκτριες του Ιράν, που συμμετέχουν στο Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών και έχουν ακόμη ένα ματς εναντίον των Φιλιππίνων την Κυριακή (8/3), μετά το οποίο θα επιστρέψουν στο Ιράν.

Χάμος όμως έγινε με βίντεο που αναρτήθηκε στο X και έδειχνε τον παρουσιαστή της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Σαχμπάζι, να κατηγορεί την ομάδα επειδή δεν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο πριν από τον πρώτο αγώνα της εναντίον της Νότιας Κορέας τη Δευτέρα.

Τι και αν , πριν από την έναρξη του αγώνα τους εναντίον των Matildas την Πέμπτη, οι παίκτριες του Ιράν τραγούδησαν τον ύμνο, σε αντίθεση με το προηγούμενο ματς ο επαναπατρισμός τους, μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι.

Ακόμη σαφή θέση για την προστασία των γυναικών πήρε ο ιρανός δημοσιογράφος Αλί Μπορναέι, που ζει στη Γερμανία, αφού έκανε tag την υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ στο X μαζί με το βίντεο, καλώντας την αυστραλιανή κυβέρνηση να προστατεύσει τα κορίτσια.

«Η ζωή των μελών της ιρανικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών βρίσκεται σε κίνδυνο. Μετά την ειρηνική διαμαρτυρία τους στην Αυστραλία, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τις χαρακτήρισαν επίσημα ως “προδότριες σε καιρό πολέμου”. Στο Ιράν, η “προδοσία” είναι κακούργημα που τιμωρείται με θάνατο. Αυτές οι αθλήτριες αντιμετωπίζουν αυθαίρετη κράτηση και εκτέλεση αν αναγκαστούν να επιστρέψουν», έγραψε ο Μπορναεί.

Η υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση «στέκεται στο πλευρό του γενναίου λαού του Ιράν στον αγώνα του ενάντια στην καταπίεση».

Με η σειρά της η Πένι Γουόνγκ πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας στο AFC Women’s Asian Cup θα εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές νεαρών Ιρανών να συνεχίσουν να προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών και τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό».

Μια μεγάλη νίκη του Ιράν επί των Φιλιππίνων στη Χρυσή Ακτή την Κυριακή θα μπορούσε να εξασφαλίσει στην ομάδα μια θέση στους προημιτελικούς ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των τριών ομίλων του Ασιατικού Κυπέλλου.