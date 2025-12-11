Η αυλαία των playoffs του EuroCup Γυναικών ανοίγει σήμερα (11/12) για τις ελληνικές ομάδες, με τρεις εκπροσώπους να ρίχνονται στη μάχη των πρώτων αγώνων της σειράς των διπλών αναμετρήσεων.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18:00 με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μπροστά στο κοινό του με την ομάδα να μετρά 8 σερί νίκες.

Στις 19:00 παίρνει σειρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος, αν και τυπικά φιλοξενούμενος, θα αντιμετωπίσει την Ελιτζούρ στο άδειο ΣΕΦ, μετά τη συμφωνία των δύο κλαμπ να διεξαχθούν και τα δύο παιχνίδια επί ελληνικού εδάφους.

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 21:30, όταν ο Αθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα της Χοζόνο, σε μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή.

Όλοι οι αγώνες θα προβληθούν ζωντανά μέσα από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.