Η Ελεάννα Χριστινάκη του Ολυμπιακού
11/12/2025
ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Γυναικών: Στη μάχη των «16» Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός

Ευτυχία Οικονομίδου

Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται σήμερα στη μάχη των playoffs του EuroCup Women. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη. Πού θα δείτε τα ματς.

Η αυλαία των playoffs του EuroCup Γυναικών ανοίγει σήμερα (11/12) για τις ελληνικές ομάδες, με τρεις εκπροσώπους να ρίχνονται στη μάχη των πρώτων αγώνων της σειράς των διπλών αναμετρήσεων.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18:00 με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μπροστά στο κοινό του με την ομάδα να μετρά 8 σερί νίκες.

Στις 19:00 παίρνει σειρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος, αν και τυπικά φιλοξενούμενος, θα αντιμετωπίσει την Ελιτζούρ στο άδειο ΣΕΦ, μετά τη συμφωνία των δύο κλαμπ να διεξαχθούν και τα δύο παιχνίδια επί ελληνικού εδάφους.

Η βραδιά ολοκληρώνεται στις 21:30, όταν ο Αθηναϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα της Χοζόνο, σε μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή.

Όλοι οι αγώνες θα προβληθούν ζωντανά μέσα από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

