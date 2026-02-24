Μετά από χρόνια απουσίας, η Βόρεια Κορέα ξανά στο προσκήνιο του ποδοσφαίρου γυναικών

Η Βόρεια Κορέα, μια από τις πιο απομονωμένες χώρες του κόσμου, επιστρέφει στο διεθνές προσκήνιο μέσω του Πρωταθλήματος Ασίας Γυναικών, φέρνοντας ξανά τα φώτα πάνω στην εθνική ομάδα γυναικών της χώρας. Παρά τη μακρά απουσία της από τις μεγάλες διοργανώσεις, η ομάδα, που σήμερα κατατάσσεται 9η παγκοσμίως, δείχνει ότι οι δεκαετίες κρατικής επένδυσης δεν πήγαν χαμένες.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, το καθεστώς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο ως μέσο προβολής, ενσωματώνοντας προγράμματα στα σχολεία, δημιουργώντας στρατιωτικές ομάδες, ανοίγοντας νέες ακαδημίες και οργανώνοντας συστήματα σκάουτινγκ σε όλη τη χώρα. Σταδιακά, το ποδόσφαιρο έγινε ένας από τους λίγους τρόπους με τους οποίους η χώρα μπορούσε να δείξει τις δυνατότητές της διεθνώς.

Η στρατηγική απέδωσε καρπούς γρήγορα, αφού από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως το 2010, η Βόρεια Κορέα κυριαρχούσε στην Ασία, κατακτώντας τρία Κύπελλα Ασίας και πλήθος άλλων τίτλων. Οι εντός έδρας αγώνες συγκέντρωναν δεκάδες χιλιάδες θεατές, ενώ οι παίκτριες απολάμβαναν διαμερίσματα, δημόσια τιμητική αναγνώριση και προνόμια υψηλότερου βιοτικού επιπέδου στην Πιονγιάνγκ. Οι ζωές τους, μέσα και έξω από το γήπεδο, καταγράφηκαν στο ντοκιμαντέρ Hana, dul, sed, που παρακολουθεί την καθημερινότητά τους μέσα σε ένα αυστηρά ελεγχόμενο καθεστώς.

Παρά την κρίση που έπληξε την ομάδα το 2011 και τον τετραετή αποκλεισμό της από τη FIFA, η Βόρεια Κορέα δεν σταμάτησε να επενδύει στα νέα ταλέντα. Η ίδρυση της Pyongyang International Football School το 2013 έφερε μια νέα γενιά παικτριών, που πλέον κυριαρχεί στα τουρνουά U-17 και U-20, κατακτώντας παγκόσμιους και ασιατικούς τίτλους και καθιστώντας τη χώρα την πιο επιτυχημένη ομάδα νέων στον κόσμο. Το φετινό Ασιατικό Κύπελλο στο Περθ θα είναι η πρώτη ευκαιρία να διαπιστώσουμε αν αυτή η «παλιά δύναμη» του ποδοσφαίρου γυναικών επιστρέφει δυναμικά και αν οι Βορειοκορεάτισσες είναι έτοιμες να ξαναγράψουν ιστορία στην Ασία.