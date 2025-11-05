Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην έδρα της DVTK με 87-63 και πλέον κυνηγά ένα θαύμα για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση της EuroLeague Γυναικών.
Η ομάδα της κόουτς Δρακάκη μέχρι το 28' ήταν για τα καλά μέσα στο ματς, όμως στη συνέχεια ένα επιμέρους 26-10 διαμόρφωσε το τελικό 87-63, με τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να υπερασπιστεί το +12 του πρώτου αγώνα.
Η Γιακούμπτσοβα με 17 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, ενώ από 15 είχαν Χριστινάκη και Γούλφολκ.
Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποχώρησε στο 1-4, για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση πρέπει να επικρατήσει της αήττητης Φενέρ στο ΣΕΦ (26/11) και η DVTK να ηττηθεί από την Βαλένθια.
DVTK - Ολυμπιακός: Το ματς
Ο Ολυμπιακός ήταν δυναμικά μέσα στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως φαίνεται και από το 21-19 με το οποίο έκλεισε η περίοδος. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά, που βρέθηκε άμεσα πίσω με 26-19 (11'). Γούλφολκ και Γιακούμπτσοβα έδωσαν λύσεις, όμως η DVTK πάτησε το πόδι στο γκάζι και στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 44-35.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε καλά και με τις Γούλφολκ και Γιακούμπτσοβα να γίνονται διψήφιες, το σκορ έγινε 53-49 στο 28'. Κάπου εκεί όμως το γήπεδο... έγειρε. Η DVTK έκλεισε το το δεκάλεπτο με το υπέρ της 61-53, ενώ με επιμέρους 10-1 έφτασαν στο 71-54 στο 34'. Ο Ολυμπιακός στην συνέχεια δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το +12 του πρώτου αγώνα, με τις γηπεδούχες να φτάνουν στο +20 και να επικρατούν εν τέλει με 87-63.
Η MVP... Η Κάθριν Γουέστμπελντ είχε 26 πόντους και 9 ριμπάουντ για την DVTK.
Η KΑΛΥΤΕΡH ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Η Ιβάνα Γιακούμπτσοβα σημείωσε 17 πόντους για τον Ολυμπιακό.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Ολυμπιακός, παρότι είχε 15 κλεψίματα, είχε μόλις 11 ασίστ για 15 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 44-35, 61-53, 87-63
|DVTK HUNTHERM
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Tyra Aho
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Melinda Miklos
|15:33
|5
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|1
|2
|2
|3
|-
|15
|6
|6
|Zsofia Poczkodi
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Veronika Kanyasi
|24:23
|8
|3/7
|42.86%
|2/2
|100%
|1/5
|20%
|1/1
|100%
|-
|3
|3
|5
|2
|2
|-
|1
|8
|11
|10
|Nina Aho *
|31:00
|7
|3/6
|50%
|3/3
|100%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|-
|3
|3
|7
|3
|-
|1
|1
|23
|15
|13
|Reka Lelik *
|27:40
|13
|3/5
|60%
|2/3
|66.67%
|1/2
|50%
|6/6
|100%
|-
|4
|4
|5
|3
|4
|-
|-
|17
|16
|20
|Paula Ginzo *
|23:16
|7
|1/5
|20%
|1/4
|25%
|0/1
|0%
|5/6
|83.33%
|-
|3
|3
|2
|1
|-
|-
|-
|5
|7
|23
|Boglarka Takacs *
|21:24
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|1
|4
|2
|-
|-
|9
|1
|31
|Bella Smuda
|19:18
|18
|7/7
|100%
|7/7
|100%
|0/0
|0%
|4/5
|80%
|2
|3
|5
|2
|3
|2
|-
|1
|21
|23
|33
|Kathryn Westbeld *
|28:11
|26
|10/18
|55.56%
|6/12
|50%
|4/6
|66.67%
|2/4
|50%
|3
|6
|9
|2
|2
|6
|2
|1
|22
|24
|42
|Petra Toman
|09:15
|3
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|3
|Team/Coaches
|1
|5
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|TOTAL
|200
|87
|30/56
|53.57%
|22/34
|64.71%
|8/22
|36.36%
|19/24
|79.17%
|7
|34
|41
|25
|20
|20
|6
|4
|Olympiacos SFP
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|7
|Anna Spyridopoulou
|01:32
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|-
|-
|-1
|-1
|8
|Maria Katsamouri
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Ivana Jakubcova *
|33:53
|17
|7/13
|53.85%
|5/7
|71.43%
|2/6
|33.33%
|1/1
|100%
|1
|3
|4
|1
|3
|1
|-
|-
|-18
|15
|13
|Nausia Lache Woolfolk *
|26:19
|15
|6/18
|33.33%
|6/14
|42.86%
|0/4
|0%
|3/4
|75%
|3
|4
|7
|3
|5
|3
|7
|-
|-10
|16
|14
|Zafeirenia Karlafti
|19:42
|0
|0/3
|0%
|0/1
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|5
|1
|-
|-
|-12
|-4
|16
|Ioanna Diela
|06:03
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|-
|2
|1
|1
|-
|-6
|1
|21
|Eleanna Christinaki *
|38:45
|15
|5/13
|38.46%
|4/9
|44.44%
|1/4
|25%
|4/6
|66.67%
|1
|4
|5
|1
|1
|1
|1
|-
|-19
|11
|23
|Evgenia Kollatou *
|31:47
|8
|3/12
|25%
|1/5
|20%
|2/7
|28.57%
|0/0
|0%
|-
|2
|2
|2
|1
|-
|2
|-
|-25
|5
|40
|Ciera Johnson *
|16:14
|5
|2/3
|66.67%
|2/3
|66.67%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|-
|2
|2
|-
|2
|1
|-
|-
|-15
|4
|55
|Daniel Raber
|25:45
|3
|1/7
|14.29%
|1/7
|14.29%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|5
|3
|8
|4
|3
|3
|4
|-
|-14
|9
|77
|Panorea Ntala
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|-
|3
|-
|-
|TOTAL
|200
|63
|24/69
|34.78%
|19/46
|41.3%
|5/23
|21.74%
|10/15
|66.67%
|11
|20
|31
|11
|25
|15
|15
|-