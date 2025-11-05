Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην έδρα της DVTK με 87-63 και πλέον κυνηγά ένα θαύμα για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση της EuroLeague Γυναικών.

Η ομάδα της κόουτς Δρακάκη μέχρι το 28' ήταν για τα καλά μέσα στο ματς, όμως στη συνέχεια ένα επιμέρους 26-10 διαμόρφωσε το τελικό 87-63, με τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να υπερασπιστεί το +12 του πρώτου αγώνα.

Η Γιακούμπτσοβα με 17 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, ενώ από 15 είχαν Χριστινάκη και Γούλφολκ.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποχώρησε στο 1-4, για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση πρέπει να επικρατήσει της αήττητης Φενέρ στο ΣΕΦ (26/11) και η DVTK να ηττηθεί από την Βαλένθια.

DVTK - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός ήταν δυναμικά μέσα στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως φαίνεται και από το 21-19 με το οποίο έκλεισε η περίοδος. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά, που βρέθηκε άμεσα πίσω με 26-19 (11'). Γούλφολκ και Γιακούμπτσοβα έδωσαν λύσεις, όμως η DVTK πάτησε το πόδι στο γκάζι και στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 44-35.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε καλά και με τις Γούλφολκ και Γιακούμπτσοβα να γίνονται διψήφιες, το σκορ έγινε 53-49 στο 28'. Κάπου εκεί όμως το γήπεδο... έγειρε. Η DVTK έκλεισε το το δεκάλεπτο με το υπέρ της 61-53, ενώ με επιμέρους 10-1 έφτασαν στο 71-54 στο 34'. Ο Ολυμπιακός στην συνέχεια δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το +12 του πρώτου αγώνα, με τις γηπεδούχες να φτάνουν στο +20 και να επικρατούν εν τέλει με 87-63.

Η MVP... Η Κάθριν Γουέστμπελντ είχε 26 πόντους και 9 ριμπάουντ για την DVTK.

Η KΑΛΥΤΕΡH ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Η Ιβάνα Γιακούμπτσοβα σημείωσε 17 πόντους για τον Ολυμπιακό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Ολυμπιακός, παρότι είχε 15 κλεψίματα, είχε μόλις 11 ασίστ για 15 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 44-35, 61-53, 87-63

DVTK HUNTHERM FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Tyra Aho 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 1 Melinda Miklos 15:33 5 2/5 40% 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% - 2 2 1 2 2 3 - 15 6 6 Zsofia Poczkodi 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - - - 7 Veronika Kanyasi 24:23 8 3/7 42.86% 2/2 100% 1/5 20% 1/1 100% - 3 3 5 2 2 - 1 8 11 10 Nina Aho * 31:00 7 3/6 50% 3/3 100% 0/3 0% 1/2 50% - 3 3 7 3 - 1 1 23 15 13 Reka Lelik * 27:40 13 3/5 60% 2/3 66.67% 1/2 50% 6/6 100% - 4 4 5 3 4 - - 17 16 20 Paula Ginzo * 23:16 7 1/5 20% 1/4 25% 0/1 0% 5/6 83.33% - 3 3 2 1 - - - 5 7 23 Boglarka Takacs * 21:24 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 1 4 2 - - 9 1 31 Bella Smuda 19:18 18 7/7 100% 7/7 100% 0/0 0% 4/5 80% 2 3 5 2 3 2 - 1 21 23 33 Kathryn Westbeld * 28:11 26 10/18 55.56% 6/12 50% 4/6 66.67% 2/4 50% 3 6 9 2 2 6 2 1 22 24 42 Petra Toman 09:15 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% - 2 2 - - 2 - - - 3 Team/Coaches 1 5 6 - - - - - TOTAL 200 87 30/56 53.57% 22/34 64.71% 8/22 36.36% 19/24 79.17% 7 34 41 25 20 20 6 4