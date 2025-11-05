GWomen

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην έδρα της DVTK με 87-63 και πλέον κυνηγά ένα θαύμα για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση της EuroLeague Γυναικών.

Η ομάδα της κόουτς Δρακάκη μέχρι το 28' ήταν για τα καλά μέσα στο ματς, όμως στη συνέχεια ένα επιμέρους 26-10 διαμόρφωσε το τελικό 87-63, με τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να υπερασπιστεί το +12 του πρώτου αγώνα.

Η Γιακούμπτσοβα με 17 πόντους ήταν η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού, ενώ από 15 είχαν Χριστινάκη και Γούλφολκ.

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποχώρησε στο 1-4, για να μπορέσει να προκριθεί στην επόμενη φάση πρέπει να επικρατήσει της αήττητης Φενέρ στο ΣΕΦ (26/11) και η DVTK να ηττηθεί από την Βαλένθια.

DVTK - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός ήταν δυναμικά μέσα στο παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο, όπως φαίνεται και από το 21-19 με το οποίο έκλεισε η περίοδος. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Πειραιά, που βρέθηκε άμεσα πίσω με 26-19 (11'). Γούλφολκ και Γιακούμπτσοβα έδωσαν λύσεις, όμως η DVTK πάτησε το πόδι στο γκάζι και στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 44-35.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε καλά και με τις Γούλφολκ και Γιακούμπτσοβα να γίνονται διψήφιες, το σκορ έγινε 53-49 στο 28'. Κάπου εκεί όμως το γήπεδο... έγειρε. Η DVTK έκλεισε το το δεκάλεπτο με το υπέρ της 61-53, ενώ με επιμέρους 10-1 έφτασαν στο 71-54 στο 34'. Ο Ολυμπιακός στην συνέχεια δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το +12 του πρώτου αγώνα, με τις γηπεδούχες να φτάνουν στο +20 και να επικρατούν εν τέλει με 87-63.

Η MVP... Η Κάθριν Γουέστμπελντ είχε 26 πόντους και 9 ριμπάουντ για την DVTK.

Η KΑΛΥΤΕΡH ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Η Ιβάνα Γιακούμπτσοβα σημείωσε 17 πόντους για τον Ολυμπιακό.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Ο Ολυμπιακός, παρότι είχε 15 κλεψίματα, είχε μόλις 11 ασίστ για 15 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 44-35, 61-53, 87-63

DVTK HUNTHERMFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Tyra Aho00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
1Melinda Miklos15:3352/540%1/1100%1/425%0/00%-221223-156
6Zsofia Poczkodi00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
7Veronika Kanyasi24:2383/742.86%2/2100%1/520%1/1100%-33522-1811
10Nina Aho *31:0073/650%3/3100%0/30%1/250%-3373-112315
13Reka Lelik *27:40133/560%2/366.67%1/250%6/6100%-44534--1716
20Paula Ginzo *23:1671/520%1/425%0/10%5/683.33%-3321---57
23Boglarka Takacs *21:2400/20%0/20%0/00%0/00%134142--91
31Bella Smuda19:18187/7100%7/7100%0/00%4/580%235232-12123
33Kathryn Westbeld *28:112610/1855.56%6/1250%4/666.67%2/450%369226212224
42Petra Toman09:1531/1100%0/00%1/1100%0/00%-22--2---3
Team/Coaches156-----
TOTAL2008730/5653.57%22/3464.71%8/2236.36%19/2479.17%7344125202064

Olympiacos SFPFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
7Anna Spyridopoulou01:3200/00%0/00%0/00%0/00%----31---1-1
8Maria Katsamouri00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
9Ivana Jakubcova *33:53177/1353.85%5/771.43%2/633.33%1/1100%134131---1815
13Nausia Lache Woolfolk *26:19156/1833.33%6/1442.86%0/40%3/475%3473537--1016
14Zafeirenia Karlafti19:4200/30%0/10%0/20%0/00%----51---12-4
16Ioanna Diela06:0300/00%0/00%0/00%0/00%-11-211--61
21Eleanna Christinaki *38:45155/1338.46%4/944.44%1/425%4/666.67%1451111--1911
23Evgenia Kollatou *31:4783/1225%1/520%2/728.57%0/00%-2221-2--255
40Ciera Johnson *16:1452/366.67%2/366.67%0/00%1/250%-22-21---154
55Daniel Raber25:4531/714.29%1/714.29%0/00%1/250%5384334--149
77Panorea Ntala00:0000/00%0/00%0/00%0/00%----------
Team/Coaches112-3--
TOTAL2006324/6934.78%19/4641.3%5/2321.74%10/1566.67%11203111251515-

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]