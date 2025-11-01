Το πρόγραμμα του Σαββάτου 1/11 για την πέμπτη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών περιλαμβάνει συνολικά τρία παιχνίδια. Μεταξύ αυτών και το ντέρμπι των «αιωνίων».

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής διεξάγεται σήμερα στην Αίθουσα 5 του ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και τις δύο ομάδες να είναι αήττητες στο πρωτάθλημα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Mega News.

Φυσικά υπάρχει και το καθιερωμένο ραντεβού του μπάσκετ γυναικών στην ΕΡΤ2 Σπορ όπου σήμερα (11.45) θα μεταδοθεί ο αγώνας Πρωτέας Βούλας – Ιωνίας από το Γ.Γεννηματάς.

Στο Δ.Καλτσάς του Βύρωνα ο Αθηναϊκός Qualco θα φιλοξενήσει τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν μέσα από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.

Α1 Γυναικών (5η αγωνιστική)

Σάββατο 1/11

Γ. Γεννηματάς 11.45 Πρωτέας Βούλας – ΕΣΚΔ Ιωνία Ζιώγας-Σιδέρης-Τσουρή (Κυρτάτας) (ΕΡΤ2 Σπορ)

Δ. Καλτσάς 14.45 Αθηναϊκός – Πανσερραϊκός Σκαλτσής-Καλογερόπουλος-Μαρίγλη (Σαμαρτζή)

ΣΕΦ (αίθ. 5) 15.00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Αγραφιώτης Ι.-Τεφτίκης-Αργυρούδης (Μωϋσιάδης-Καλαρέμας) (Mega News)

Κυριακή 2/11

Επταπυργίου 13.30 Παναθλητικός – Ανόρθωση Βόλου Κλεπουσνιώτου-Δέλλας-Παζώλης (Μοσχοτόγλου)

Ιωαννίνων (Ν) 17.00 ΠΑΣ Γιάννινα – Αμύντας Αναστασιάδης-Κανελλόπουλος-Τσακιράκη (Τζαμάκου)

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός 7 307-240 67

2) Πανσερραϊκός 7 282-255 27

3) ΕΣΚΔ Νέας Ιωνίας 7 276-256 20

4) Παναθηναϊκός 6 260-187 73

5) Ολυμπιακός 6 260-187 73

6) ΠΑΣ Γιάννινα 6 283-310 -27

7) Πρωτέας Βούλας 5 286-306 -20

8) ΠΑΟΚ 5 288-336 -48

9) Παναθλητικός 4 213-233 -20

10) Αμύντας 4 230-308 -78

11) Ανόρθωση Βόλου 3 180-247 -67

