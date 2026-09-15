Ο Χριστοδουλόπουλος παρών στην προπόνηση των ακαδημιών του ποδοσφαίρου γυναικών

Ο παλαίμαχος άσος, με την μεγάλη καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βρέθηκε στην προπόνηση των κοριτσιών στο «Γ. Καλαφάτης» στο Κορωπί.

Ο Χριστοδουλόπουλος μίλησε, συζήτησε αλλά και φωτογραφήθηκε με τις μικρές αθλήτριες του Παναθηναϊκού, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσει και να εμπνεύσει την επόμενη γενιά.

Τα κορίτσια άρπαξαν την ευκαιρία και δεν δίστασαν να ρωτήσουν, να θαυμάσουν και να συζητήσουν μαζί του όλα όσα οι ίδιες σκέφτονται για την πορεία τους στο άθλημα. Και πόσο ωραία να συναντιούνται μεγάλοι αθλητές με τους νέους αθλητές, να γνωρίζονται και να παίρνουν και κάτι ο ένας από τον άλλον... μεγάλο ή και μικρό.