Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Παναθλητικό στην τρίτη αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών και κατάφερε να πάρει μία -τελικά- άνετη νίκη έχοντας επικρατήσει με 90-67.

Στο πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ ήταν στο 22-22, με τον Παναθλητικό μάλιστα να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα με 42-39. Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο, οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν ρυθμό και έχοντας κάνει την ανατροπή έφτασαν στη νίκη.

Πρώτη σκόρερ από το σύνολο της Δρακάκη αναδείχθηκε η Ελεάννα Χριστινάκη που τελείωσε με 24 πόντους, στους 19 ακολούθησε η Σιέρα Τζόνσον, 14 είχε η Νοσία Γούλφολκ ενώ με double double ολοκλήρωσε η Ντάνιελ Ράμπερ με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από τις ηττημένες ξεχώρισε η Αλέξις Μόρις με 18 πόντους, 16 είχε η Διονυσία Αλεξανδρή, 11 η Κεσουνάν Τζέιμς και 10 η Κέλσεϊ Ράνσομ.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 42-39, 56-65, 67-90