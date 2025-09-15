Αναστασία Κωστάκη στο GWomen: «Συγχαρητήρια στον Αθηναϊκό για αυτό το υπέροχο τουρνουά»

Το πρώτο διεθνές τουρνουά μπάσκετ γυναικών που φιλοξενήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, το Athens Cup 2025, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το άθλημα στη χώρα μας. Ο Αθηναϊκός Qualco, διοργανωτής του τριημέρου στον Βύρωνα, συγκέντρωσε τρεις ομάδες της Euroleague και τον ίδιο ως ανερχόμενο πρωταγωνιστή του φετινού EuroCup, προσφέροντας υψηλού επιπέδου θέαμα και συγκινήσεις για τους φιλάθλους.

Μετά το τέλος της διοργάνωσης, η Αναστασία Κωστάκη, βραβευμένη για την προσφορά της στο μπάσκετ, μίλησε για το Athens Cup στο GWomen, το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ και το μέλλον των ομάδων γυναικών στην Ελλάδα.

- Πως σου φανηκε η διοργάνωση του Athens Cup;

«Αρχικά να πω συγχαρητήρια στον Αθηναϊκό για αυτό το υπέροχο τουρνουά, το πρώτο διεθνές τουρνουά που έγινε στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια μεγάλη αναβάθμιση για το μπάσκετ γυναικών. Όλες οι ομάδες συμμετέχουν στη Euroleague, οπότε το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό, με πολλές απουσίες βέβαια, λόγω του ότι κάποιες βρίσκονται ακόμα στο WNBA. Παρόλα αυτά, έχω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές. Από ό,τι ακούω, αυτό θα συνεχιστεί κάθε χρόνο και είναι πολύ σημαντικό. Εύχομαι να έρχονται όλα τα νέα κορίτσια να παρακολουθούν αυτά τα ματς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τις καλύτερες παίκτριες της Ευρώπης αλλά και του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ και δημόσια τον Αθηναϊκό για τη βράβευση και την τιμή αυτή και εύχομαι να είναι η έναρξη για την αναβάθμιση του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα».

– Πώς σου φαίνεται η εξέλιξη του γυναικείου μπάσκετ στην Ελλάδα με αφορμή και το έργο του Αθηναϊκού;

«Έρχομαι από ένα Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εντυπωσιάστηκα από την όλη διοργάνωση που έγινε στην Ελλάδα. Μπορεί η Εθνική Γυναικών να μην κατάφερε να προχωρήσει, αλλά η διοργάνωση ήταν απόλυτα επιτυχημένη. Τα γήπεδα γέμισαν, κάτι που είναι πολύ θετικό, γιατί δείχνει ότι ο κόσμος αγαπάει το μπάσκετ γυναικών και θέλει να έρχεται στο γήπεδο. Θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ως Ομοσπονδία, ενώ ο Αθηναϊκός έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Μετά από 15 χρόνια, νομίζω ότι θα είναι ξανά πρωταγωνιστής στο EuroCup και εύχομαι να κατακτήσει και έναν ακόμη τίτλο».

– Ποιες παίκτριες ξεχωρίζουν και ποιοι είναι οι επόμενες αστέρες;

«Όλες οι παίκτριες μας, που αγωνίζονται και στην Εθνική Γυναικών, έχουν ανέβει σε πολύ υψηλό επίπεδο αγωνιστικά. Αυτό που έχει γίνει με τον Αθηναϊκό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί επέστρεψαν στην Ελλάδα, ελληνίδες αθλήτριες που έπαιζαν σε ομάδες Ευρωλίγκας, και αυτό αποτελεί κίνητρο γι’ αυτές, αλλά και οικονομικά. Δυστυχώς, πολλοί φεύγουν από την Ελλάδα για να αγωνιστούν στο εξωτερικό και εγώ η ίδια, όταν έπαιζα, πέρασα αρκετά χρόνια εκτός χώρας για τον ίδιο λόγο, καθώς στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αντίστοιχες ομάδες. Άρα, αυτή η επιστροφή αναβαθμίζει τόσο τις ίδιες τις αθλήτριες όσο και το πρωτάθλημα της Ελλάδας, και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι επίσης οι υπόλοιπες ομάδες να μπορέσουν να έχουν Ελληνίδες σταρ στα ρόστερ τους, ώστε να αναβαθμιστεί πραγματικά ολόκληρο το πρωτάθλημα».

Το Athens Cup 2025 αποτέλεσε μια γιορτή για το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ, φέρνοντας κορυφαίες παίκτριες στην Ελλάδα, γεμίζοντας τα γήπεδα και εμπνέοντας τις νεότερες γενιές. Η διοργάνωση ανέδειξε τον Αθηναϊκό ως οδηγό της αναβάθμισης του αθλήματος και έστειλε το μήνυμα ότι η χώρα μας μπορεί να φιλοξενήσει και να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο

