Τρομερό ματς διεξήχθη στο Λος Άντζελες όπου οι Κέλσι Πλαμ και Πέιτζ Μπέκερς έμελλε να στρέψουν πάνω τους, τους προβολείς της δημοσιότητας! Καθεμιά από αυτές για διαφορετικό λόγο.

Η Πλαμ όχι μόνο «έκλεψε» τη δόξα της Μπέκερς, αλλά πήρε από την ίδια και την ομάδα της, την... μπουκιά από το στόμα τους καθώς ευστόχησε σε ένα buzzer beater floater γράφοντας το τελικό 81-80 για τους Σπαρκς! Η ίδια μπορεί να πέτυχε 20 πόντους αλλά ήταν άστοχης με 9/23 σουτ ωστόσο στο τέλος έμελλε να γίνει η ήρωας της βραδιάς!

Και αν κάποια θα πρέπει να αναρωτιέται αν πρέπει να είναι χαρούμενη ή λυπημένη, αυτή δεν είναι άλλη από τη rookie των Ντάλας Γουίνγκς, Πέιτζ Μπέκερς. Ο λόγος; Η ιστορική της βραδιά με τους 44 πόντους που πέτυχε έχοντας 13/17 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 6/6 βολές.

Γιατί ιστορική; Έγινε η πρώτη rookie με τους περισσότερους πόντους σ' ένα ματς στην ιστορία του WNBA, έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA με 40+ πόντους και τουλάχιστον 80% ποσοστό ευστοχίας στα σουτ εντός παιδιάς και παράλληλα έκανε season high σε ολόκληρο το πρωτάθλημα.

Παρόλα αυτά η γεύση είναι... γλυκόπικρη μετά την ήττα της ομάδας της από το buzzer beater της Πλαμ.

Το Buzzer Beater της Πλαμ

Η ιστορική εμφάνιση της Μπέκερ