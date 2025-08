Ό,τι κι αν είχε σχεδιάσει το Λας Βέγκας, οι Μινεσότα Λινξ το διέλυσε μέσα σε 40 λεπτά. Η ομάδα της Κάιλα ΜακΜπράιντ έκανε... περίπατο στην έδρα των Έισις, φεύγοντας με το εμφατικό 111-58, σε ένα ματς που έμοιαζε παράσταση για έναν ρόλο από το ξεκίνημα.

Πρωταγωνίστρια της βραδιάς δεν ήταν άλλη από την ΜακΜπράιντ, η οποία έγραψε ιστορία μέσα σε ένα ημίχρονο: 8/8 τρίποντα, 24 πόντοι και όλα αυτά πριν καν ξεκινήσει η τρίτη περίοδος. Ποτέ ξανά στο WNBA δεν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο και η ίδια φρόντισε να το κάνει με τον πιο θεαματικό τρόπο.

AN UNREAL 1ST HALF FOR KAYLA MCBRIDE!



24 PTS

8-8 3PT

2 REB

4 AST

2 STL



She becomes the only player in league history to score 8 3PM on 100% FG in any half 👏 pic.twitter.com/e26t8sMAuR