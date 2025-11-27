Η Εθνική Αγγλίας ετοιμάζεται για τα δύο τελευταία παιχνίδια του 2025 απέναντι στην Κίνα (29/11) και την Γκάνα (2/12) και οι φίλοι της ομάδας ίσως δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν αρκετά από τα ονόματα στην αποστολή. Με σημαντικές απουσίες, όπως οι Λέα Γουίλιαμσον, Χάνα Χάμπτον, Αλεξ Γκρίνγουντ και Λόρεν Τζέιμς η Σαρίνα Βίγκμαν αναγκάστηκε να ανοίξει την πόρτα σε νέα πρόσωπα, δίνοντας την ευκαιρία σε επτά παίκτριες να διεκδικήσουν θέση στα πλάνα της για το Μουντιάλ του 2027.

Παρότι στη βάση της ομάδας παραμένουν οι έμπειρες Λούσι Μπρονζ, Έλα Τουν και Αλέσια Ρούσο, ενώ η επιστροφή της Λόρεν Χεμπ δίνει έξτρα ποιότητα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις λιγότερο γνωστές αθλήτριες που έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία.

Ας δούμε ποια είναι τα νέα πρόσωπα που προσπαθούν να τραβήξουν το βλέμμα της Ολλανδής τεχνικού.

Σόφι Μπαγκέιλι: Μια σταθερή αξία που περιμένει υπομονετικά το ντεμπούτο της

Στη Women’s Super League, το όνομα της Σόφι Μπαγκέιλι δεν είναι καθόλου άγνωστο. Με πάνω από 100 συμμετοχές στην κορυφαία κατηγορία και θητεία σε Μπέρμιγχαμ, Μπρίστολ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον Μπράιτον, η 28χρονη τερματοφύλακας έχει αποδείξει πως είναι αξιόπιστη λύση.

Παρά τις κλήσεις στην εθνική, παραμένει χωρίς επίσημη συμμετοχή. Αυτή τη στιγμή, ούσα δεύτερη στην ιεραρχία της Μπράιτον, οι πιθανότητες να δει γήπεδο είναι περιορισμένες, όμως η Βίγκμαν την θεωρεί μια σίγουρη επιλογή για «βάθος» στη θέση.

Φρέια Γκόντφρι : Μια ταλαντούχα εξτρέμ που μπαίνει σε «γεμάτη» θέση

Η Αγγλία έχει ανέκαθεν πληθώρα στα άκρα, όμως η κλήση της 20χρονης Γκόντφρι δείχνει πως η πορεία της στη WSL δεν πέρασε απαρατήρητη. Με θητεία στις μικρές εθνικές, και καθοριστικό ρόλο στην άνοδο της London City Lionesses, η νεαρή εξτρέμ κέρδισε δικαίως μια θέση. Με τόσες παίκτριες να διεκδικούν χρόνο στα άκρα, η πρώτη της συμμετοχή ίσως αργήσει. Αλλά το ταλέντο της είναι δεδομένο.

Τέιλορ Χάιντς: Μια επιστροφή που αλλάζει τα δεδομένα στο αριστερό άκρο

Η Αγγλία χρόνια ψάχνει λύση στο αριστερό μπακ και η Τέιλορ Χάιντς ίσως είναι η αναπάντεχη απάντηση. Αφού φόρεσε για λίγο τη φανέλα της Τζαμάικα, επέστρεψε στην αγγλική ομοσπονδία μετά από προσωπική προσπάθεια της Βίγκμαν. Έκανε ντεμπούτο τον Οκτώβρη απέναντι στην Αυστραλία και από τότε δείχνει πως έχει το πακέτο.

Με καριέρα σε Άρσεναλ, Έβερτον και Λίβερπουλ, όπου αναδείχθηκε και σε ηγετικό πρόσωπο. Αν βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής στην Άρσεναλ, μπορεί να εξελιχθεί σε κρίσιμη μονάδα για τα αριστερά της άμυνας.

Γκρέις Φισκ: Μιααμυντικός που περιμένει την (δεύτερη) ευκαιρία της

Οι τραυματισμοί και οι αποχωρήσεις άφησαν τη Βίγκμαν με περιορισμένες λύσεις, και η Γκρέις Φισκ μπήκε εκ νέου στο κάδρο. Η 27χρονη της Λίβερπουλ είχε κληθεί για πρώτη φορά το 2020, αλλά έμεινε εκτός πλάνων μέχρι πέρυσι. Με σταθερή παρουσία σε Γουέστ Χαμ και τώρα στους Reds, η Φισκ έρχεται από μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα της, αλλά παραμένει από τα πιο αξιόπιστα στοιχεία στην άμυνα. Με μόλις τέσσερις στόπερ διαθέσιμες, η πιθανότητα να κάνει επιτέλους το ντεμπούτο της είναι υπαρκτή και ίσως καθοριστική για το μέλλον της.