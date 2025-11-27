Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, οι ποδοσφαιρίστριες που αγωνίζονται στις δύο κορυφαίες κατηγορίες του γερμανικού ποδοσφαίρου είναι τέσσερις φορές πιο επιρρεπείς στο να υποστούν ρήξη χιαστού σε σχέση με τους άνδρες. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το κεντρικό μητρώο τραυματισμών που έχει δημιουργήσει η Ομοσπονδία τα τελευταία τρία χρόνια.

Μόλις δέκα αγωνιστικές μετά την έναρξη της Frauen Bundesliga, έχουν ήδη σημειωθεί επτά περιστατικά ρήξης χιαστού, την ώρα που στη Bundesliga των ανδρών τα αντίστοιχα κρούσματα είναι μόλις τρία. Ανάμεσα στις αθλήτριες που χτύπησαν ξανά βρίσκεται και η διεθνής μέσος της Μπάγερν Μονάχου, Λένα Όμπερντορφ, η οποία είχε επιστρέψει πρόσφατα από προηγούμενο τραυματισμό της στο ίδιο γόνατο.

Το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται στη Γερμανία ωστόσο. Στην Αγγλία, ήδη επτά παίκτριες της Women’s Super League έχουν υποστεί ρήξη χιαστού, ενώ στη Γαλλία έχουν καταγραφεί έξι περιστατικά και στην Ιταλία δύο. Αντίθετα, στη Liga F της Ισπανίας μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίστοιχο περιστατικό. Η συχνότητα αυτών των τραυματισμών έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, με τη FIFA να εξετάζει ακόμη και τον πιθανό ρόλο των ορμονικών αλλαγών που υφίσταται το γυναικείο σώμα ανάλογα με τον εμμηνορροϊκό κύκλο.

Ο ορθοπεδικός χειρουργός Σάκετ Τιμπρεγουάλ, ο οποίος μίλησε στο Guardian πραγματοποιεί αρκετές επεμβάσεις χιαστού εβδομαδιαίως και υπογραμμίζει ότι η ιατρική κοινότητα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια κατανόησης του φαινομένου. Όπως σημειώνει, η έντονη ανάπτυξη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου γυναικών έχει φέρει στο προσκήνιο τραυματισμούς που στο παρελθόν περνούσαν εντελώς απαρατήρητοι. Επιπλέον, διαφορές στη δομή του σώματος και στη μορφολογία των οστών ενδέχεται να παίζουν ρόλο, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη σαφή συμπεράσματα.

