H FIFA ανακοίνωσε Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και στο ποδόσφαιρο γυναικών από το 2028

Η FIFA και ο πρόεδρός της,Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσαν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που έλαβαν για το μέλλον του ποδοσφαίρου γυναικών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2026 και ύστερα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία θα λανσάρει δύο νέες διοργανώσεις, οι οποίες πρόκειται να προσφέρουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες σε κορυφαίες ομάδες ανά τον κόσμο ώστε να βάλουν περισσότερα χρήματα στα ταμεία τους και να πάρουν προβολή.

Η πρώτη είναι το FIFA Women's Champions Cup που θα είναι ετήσια και θα διεξάγεται ανάμεσα στις έξι καλύτερες ομάδες των έξι ηπείρων, ενώ αυτή που αναμένεται να τραβήξει περισσότερο το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων Γυναικών.

Η πρώτη έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα κάνει την εμφάνισή της το 2028 και θα περιλαμβάνει 16 ομάδες από όλες τις ηπείρους. Από αυτές, οι 13 πρώτες θα προκριθούν απευθείας μέσω των κατακτήσεών τους στις εθνικές τους διοργανώσεις, ενώ οι υπόλοιπες τρεις θέσεις θα καλυφθούν μέσω αγώνων play in, όπου οι νικητές των μονού γύρου των νοκ-άουτ θα κερδίζουν το εισιτήριο.

