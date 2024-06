Οι Πέλικανς προώθησαν την Σουίν Κας σε ανώτερη αντιπρόεδρο της ομάδας

Η Σούιν Κας θα κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στο front office για γυναίκα στο ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον καθόλα έγκυρο Σαμς Σαράνια οι Νιού Όρλεανς Πέλικανς προήγαγαν την Κας σε Senior Vice President of Basketball Operations!

Η πρώην σπουδαία παίκτρια του WNBA βρίσκεται στους Πέλικανς από το 2019 και είναι πλέον μία από τις πιο υψηλόβαθμες γυναίκες σε front office του ΝΒΑ.

Η Σουίν είναι βασίλισσα του μπάσκετ, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα NCAA, τρία πρωταθλήματα WNBA και δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια με την ομάδα των ΗΠΑ Γυναικών. Είναι μέλος της 20ης και 25ης ομάδας all-WNBA και έχει αποσυρθεί η φανέλα της με το νούμερο 32 για τους UCONN Huskies. Ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή της από το WNBA το 2016. Το 2022 εισήχθη στο Naismith Basketball Hall of Fame.

Η είδηση έρχεται την ίδια μέρα που οι Πέλικανς ανακοίνωσαν επίσημα τον Μπρίσον Γκράχαμ ως νέο γενικό διευθυντή. Ο Γκράχαμ αντικαθιστά τον Τρέιτζαν Λάνγκντον, ο οποίος έφυγε για να γίνει πρόεδρος των Ντιτρόιτ Πίστονς στο τμήμα μπάσκετ τον Μάιο.

Sources: The New Orleans Pelicans are promoting executive Swin Cash – a former WNBA star and Naismith Hall of Famer – to Senior Vice President of Basketball Operations, making her one of the highest-ranking women in an NBA front office. pic.twitter.com/d07A3rOzhU