Τέλος τα λευκά σορτσάκια στο Στρασβούργο: Πώς η ομάδα ακούει τις ανάγκες των παικτριών κατά την περίοδο

Το Στρασβούργο αποφάσισε να ακούσει τις ανάγκες των παικτριών του καταργώντας τα λευκά σορτσάκια στις εκτός έδρας εμφανίσεις και αντικαθιστώντας τα με σκούρα μοβ.

Αυτή η απόφαση προήλθε από μια πρωτοβουλία της οργάνωσης «Femmes de Foot» και προκάλεσε τεράστια ανακούφιση στα κορίτσια της ομάδας. Όπως είπε και ο προπονητής τους, Βινσέντ Νογκεϊρά, όλοι και όλες αναρωτήθηκαν γιατί αυτή η ενέργεια δεν είχε γινει τόσο καιρό, παρά το ότι οι αθλήτριες συνεχώς επεσήμαιναν το πρόβλημα με το χρώμα των εμφανίσεων.

Όταν μια παίκτρια έχει περίοδο, το λευκό σορτσάκι της προκαλεί ένα μόνιμο άγχος για τυχόν διαρροές κατά τη διάρκεια του ματς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκεντρωθεί και να δώσει το 100% μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Πέρα από τα σορτσάκια, η περίοδος γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την ομάδα.Εδώ και δύο χρόνια, το Στρασβούργο παρακολουθεί τον κύκλο των παικτριών για να τις βοηθάει στην προπόνηση, συλλέγοντας πληροφορίες με βάση επιστημονικά δεδομένα. Κάθε πρωί, οι κοπέλες συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο για το πώς νιώθουν, αν πονούν ή αν έχουν την απαραίτητη ενέργεια ώστε να προπονηθούν.

Ανάλογα με τις ημέρες του μήνα, η εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια της ομάδας τούς αλλάζει ακόμα και το πρόγραμμα προθέρμανσης πριν από τα ματς, αφού έχει παρατηρηθεί ότι σε κάποιες φάσεις του κύκλου το σώμα «μπλοκάρει» και είναι πιο επιρρεπές σε τραυματισμούς.

Πολλές γυναίκες στο ποδόσφαιρο και τον πρωταθλητισμό γενικά υποφέρουν από ορμονικές διαταραχές ή ακόμα και αμηνόρροια, λόγω των εξαντλητικών προπονήσεων και της δίαιτας.

Στατιστικά, 1 στις 10 γυναίκες έχει ενδομητρίωση και 1 στις 2 έχει άστατο κύκλο. Όταν μια παίκτρια πονάει, επηρεάζεται ο ύπνος, η διάθεση και η συγκέντρωσή της, παράγοντες που θα πρέπει να συνυπολογίζει μια ομάδα ώστε να μη θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παικτριών της.