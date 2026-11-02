Work Relief Stretches: Άφησε την ένταση του γραφείου πίσω σου

Οι ώρες μπροστά στην οθόνη, η παρατεταμένη καθιστική στάση και οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας πολλών από εμάς. Συχνά, όμως, η ένταση συσσωρεύεται στον αυχένα, στους ώμους και στην πλάτη, ενώ το σώμα χρειάζεται χρόνο και κίνηση για να αφήσει πίσω του τους ρυθμούς της δουλειάς.

Με εύκολες διατάσεις και ήπιες ασκήσεις για τον αυχένα, τους ώμους, την πλάτη και τα χέρια, μπορούμε να εντάξουμε μια μικρή ρουτίνα αποφόρτισης στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Μερικά λεπτά αρκούν για να αλλάξουμε στάση, να κινηθούμε πιο ελεύθερα και να περάσουμε ομαλότερα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις στον προσωπικό μας χρόνο.

Η φροντίδα του εαυτού μας δεν τελειώνει όταν κλείνουμε τον υπολογιστή. Είναι σημαντικό να δίνουμε στο σώμα μας την ευκαιρία να κινηθεί, να χαλαρώσει και να ανακτήσει τον φυσικό του ρυθμό. Γιατί το τέλος της δουλειάς μπορεί να γίνει η αρχή μιας πιο ισορροπημένης καθημερινότητας.

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