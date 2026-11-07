Χατζηευστρατιάδου: «Χαιρόμαστε για την πρώτη νίκη χωρίς να δώσουμε σετ»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Κερατσίνι του Απολλώνιου με 3-0 με την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου να αναφέρει τα εξής: «Μετά την πρόκριση στη Πορτογαλία πρώτη νίκη χωρίς να δώσουμε σετ και χαιρόμαστε γιατί ο Απολλώνιος είναι μια ομάδα, η οποία έχει δημιουργήσει προβλήματα και έχει μια εξίσου δύσκολη έδρα. Από εκεί και πέρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι γιατί υπάρχει ήδη αρκετή σωματική κούραση λόγω ταξιδιού και των προηγούμενων παιχνιδιών. Αλλά αυτό δεν μας σταματάει στο να συνεχίσουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι».