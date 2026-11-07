Οτσάλ: «Χαρούμενος γιατί είχαμε συγκέντρωση από την πρώτη έως την τελευταία μπάλα»

Ο Πανιώνιος μετέτρεψε το ματς με τον Άρη σε υγιεινό περίπατο επικρατώντας με 3-0, με τον Γιουνούς Οτσάλ να αναφέρει τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είχαμε συγκέντρωση από την πρώτη έως την τελευταία μπάλα και αυτό μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Εμείς πρέπει να σεβόμαστε κάποια ομάδα, ο Άρης του έλλειπε κάποια δύναμη, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα εκτός έδρας γήπεδο και είναι ένα δύσκολο ματς. Η Γκρόζερ έχει ένα θέμα στον αυχένα, θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες είναι πρώτη εκτίμηση.

Πάτρας: «Η ομάδα έχει δείξει πως έχει ζωή»

Ο προπονητής του Άρη, Χρήστος Πάτρας δήλωσε: «Ταμείο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί είμαστε μπερδεμένοι, οι επιλογές μας είναι μετρημένες, περιμένουμε να μπει η διαγώνια για να εξορθολογίσουμε το παιχνίδι μας. Κάνουμε διάφορα πράγματα μέσα στο γήπεδο, υπάρχουν κομμάτια που κρατάει η ομάδα, αλλά με την πίεση που υπάρχει είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Περιμένουμε να μπει η διαγώνια μας μέσα για να δούμε διαφορετικά πράγματα.

Η ομάδα έχει δείξει ότι έχει ζωή, μέσα από την προπόνηση πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας καλύτερες. Ξέρουμε τι γίνεται, ζούμε στην πραγματικότητα, δεν ζούμε εκτός πραγματικότητας και προσπαθούμε να διορθώσουμε και άλλα πράγματα που δεν είναι επί του παρόντος, είναι πράγματα που κάνουν ζημιά στις ομάδες μας. Τώρα πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, τα κορίτσια δουλεύουν πολύ καλά, θα κάνουμε υπομονή και θα τα φτιάξουμε όλα».