Καλμαζίδης: «Αρχίζουμε να αποκτούμε ταυτότητα και σταθερότητα»

Ο ΖΑΟΝ ήταν ο νικητής στο ματς με το Μαρκόπουλο, με την ομάδα της Κηφισιάς να επικρατεί με 3-1. Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιάννης Καλμαζίδης ανέφερε τα εξής: «Κρατάμε τη νίκη από το σημερινό ματς και σε μεγάλο βαθμό την απόδοση που είχαμε, όχι όμως σε όλον τον αγώνα, καθώς όπως είναι φυσιολογικό ειδικά τώρα στην αρχή του πρωταθλήματος υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα. Με χαροποιεί ότι αρχίζουμε αποκτούμε μια ταυτότητα και μια σταθερότητα. Με τον ΠΑΟΚ παίξαμε καλά, στο ευρωπαϊκό ματς δείξαμε σοβαρότητα και σήμερα παίξαμε αρκετά καλά. Θέλουμε να αποκτήσουμε μια σταθερότητα και να παίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ήταν σημαντική η αντίδραση που βγάλαμε μετά την απώλεια του τρίτου σετ όπως και η βοήθεια που έδωσαν τα κορίτσια που χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγή».

Ρούσσης: «Όταν βρίσκαμε λύσεις μας έβαζαν δύσκολα»

Από την πλευρά του ο προπονητής του Μαρκόπουλου, Γιώργος Ρούσης επισήμανε: «Ξέραμε τις δυσκολίες του αγώνα, είχαμε εστιάσει πολύ στις πολλές επιλογές του ΖΑΟΝ που αυτές κρίνανε το παιχνίδι. Έχει ένα πλούσιο ρόστερ και κάθε φορά που βρίσκαμε μία λύση μας έβαζε… δύσκολα. Όσο μπορεί να είναι ικανοποιημένος ένας προπονητής από μία ήττα, είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια και πρέπει να καταφέρουμε να αντιμετωπίζουμε και τέτοιες ομάδες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι όλα τα παιχνίδι θα είναι έτσι. Πρέπει να έχει και καλή τεχνική και καλή τακτική και να το θέλεις για να πάρεις κάτι γιατί δεν υπάρχει καμία αδιάφορη ομάδα».