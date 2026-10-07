Vichy Capital Soleil & 15ο Spetses Mini Marathon: Όταν η απόλυτη αντιηλιακή προστασία συναντά τις κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις

Για μία ακόμη χρονιά, η Vichy ήταν δίπλα σε όλους τους αθλητές, ως Official Suncare Partner, στηρίζοντας την προσπάθεια, το «ευ αγωνίζεσθαι» και τη σημασία της υγείας του δέρματος.

Με κεντρικό μήνυμα «Stay Protected & Hydrated in Every Step», η Vichy ανέδειξε έναν κομβικό κανόνα υγείας: η αντηλιακή προστασία δεν είναι εποχική υπόθεση, αλλά μια απαραίτητη καθημερινή συνήθεια 365 ημέρες τον χρόνο, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών διαδρομών. Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια των outdoor προπονήσεων και αγώνων απαιτεί εξειδικευμένη δερματολογική φροντίδα, καθιστώντας το αντηλιακό αναπόσπαστο σύμμαχο κάθε αθλητή για υγιές δέρμα και μέγιστες επιδόσεις.

Ως επίσημος χορηγός αντηλιακής φροντίδας, η Vichy εξασφάλισε την ολοκληρωμένη προστασία των συμμετεχόντων μέσα από την πρωτοποριακή σειρά αντηλιακών Capital Soleil UV Aqua. Σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές συνθήκες έντονης άσκησης και εφίδρωσης, τα προϊόντα της σειράς ξεχωρίζουν για την υψηλή ανθεκτικότητα στο νερό και τον ιδρώτα, παραμένοντας αποτελεσματικά σε κολυμβητικές και δρομικές αποστάσεις.

Ανάλαφρη, «water-like» αόρατη υφή, που απορροφάται αμέσως, δεν κολλάει και δεν εμποδίζει την αναπνοή του δέρματος, προσφέροντας απόλυτη ελευθερία κινήσεων, με πολύ υψηλή δερματολογική προστασία SPF50 ευρέος φάσματος (UVA/UVB) σε συνδυασμό με ενυδάτωση μακράς διάρκειας.

Η παρουσία της Vichy ήταν πολύ δυναμική με την ομάδα των Health Performers της μάρκας που αποτελούνταν από elite αθλητές, κολυμβητές και δρομείς και συνεργάτες φαρμακοποιούς, ενώ στελέχη της εταιρίας έδωσαν και οι ίδιοι τον δικό τους αθλητικό παλμό. Το Σάββατο και την Κυριακή, το Capital Soleil UV Aqua της Vichy ήταν εκεί προστατεύοντας τους αθλητές στους κολυμβητικούς αγώνες και τις δρομικές διαδρομές, ενώ με το ξεχωριστό «Commitment Award by Vichy» επιβράβευσε τους αθλητές που τερμάτισαν πρώτοι από το τέλος, υπενθυμίζοντας πως η μεγαλύτερη νίκη είναι η επιμονή και η ίδια η συμμετοχή.

Επιπλέον η ομάδα της Vichy κέρδισε την 1η θέση και το χρυσό μετάλλιο στο corporate award, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά τη σημασία της ολιστικής υγείας. Παράλληλα, στο SunCare Booth στην Πλατεία Ποσειδωνίου, αθλητές και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμβουλευτούν την ομάδα της Vichy, να δοκιμάσουν τα αντηλιακά Capital Soleil και να ενημερωθούν για τη σημασία της καθημερινής πρόληψης και προστασίας της επιδερμίδας.

Η ομάδα της Vichy Laboratories συνέχισε δυναμικά τις αθλητικές της επιδόσεις και φέτος, σημειώνοντας σημαντικές διακρίσεις τόσο στους κολυμβητικούς όσο και στους δρομικούς αγώνες.

Ξεχωριστή ήταν και η συμμετοχή της Alessandra Delfini, Country Manager της L’Oréal Hellas, η οποία βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας και συμμετείχε στον κολυμβητικό αγώνα των 1,5 χλμ., κατακτώντας τη 2η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία. Στο ίδιο αγώνισμα, ο Δήμος Χρονόπουλος κατέλαβε την 4η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία.

Στον κολυμβητικό αγώνα των 3 χλμ., ο Γιώργος Αρνιακός σημείωσε εξαιρετική επίδοση, κατακτώντας τη 2η θέση στη γενική κατάταξη και στους άνδρες, καθώς και την 1η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία.

Στα δρομικά αθλήματα, οι επιτυχίες της ομάδας ήταν εξίσου σημαντικές.

Στον αγώνα των 5 χλμ., ο Παναγιώτης Χριστινάκης ανέβηκε στο βάθρο, κατακτώντας την 3η θέση στη γενική κατάταξη και τη 2η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία.

Στον αγώνα των 5 χλμ., η Ντενίσα Μπάλλα κατέκτησε την 1η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία και την 1η θέση στις γυναίκες, ενώ ο Γιώργος Αρνιακός κατέκτησε τη 2η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία.

Στον αγώνα των 10 χλμ., η Ντενίσα Μπάλλα συνέχισε τη δυναμική της παρουσία, κατακτώντας την 3η θέση στην ηλικιακή της κατηγορία.

Η συνολική προσπάθεια και οι επιδόσεις των αθλητών οδήγησαν, για ακόμη μία χρονιά, την ομάδα Vichy Laboratories στην 1η θέση στην κατηγορία Corporate Teams, επιβεβαιώνοντας το ομαδικό πνεύμα, τη συνέπεια και το πάθος που τη χαρακτηρίζουν.

«Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τη Vichy και τη σειρά Capital Soleil να αποτελεί για μία ακόμη χρονιά τον επίσημο Sun Care Partner ενός ιστορικού θεσμού, που φέτος γιορτάζει 15 χρόνια γεμάτα πάθος και ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι διπλή: να προσφέρουμε στους αθλητές την τεχνολογική υπεροχή που χρειάζονται για να ξεπερνούν τα όριά τους με ασφάλεια, αλλά και να υπενθυμίζουμε σε όλους ότι η αντηλιακή προστασία είναι θεμέλιος λίθος για την υγεία της επιδερμίδας μας, κάθε μέρα, όλο τον χρόνο. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, σε όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και στη δική μας ομάδα που εκπροσώπησε επάξια το ήθος και τις αξίες της μάρκας.»

- Ελένη Λεκκού, Brand Manager VICHY

Vichy Laboratoires: Stay Protected & Hydrated in Every Step