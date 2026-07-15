Game, Set, Protect! Το Anthelios της La Roche-Posay Επίσημος Χορηγός Αντιηλιακής Προστασίας στο Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250

Το Anthelios της La Roche-Posay ενώνει τις δυνάμεις του με τη διοργάνωση ως επίσημος χορηγός αντιηλιακής προστασίας, προστατεύοντας το δέρμα των κορυφαίων αθλητριών κάτω από τον ελληνικό ήλιο.

Από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου 2026, η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου γυναικείου τένις, καθώς το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την ιστορική επιστροφή της διοργάνωσης WTA στη χώρα μας για πρώτη φορά από το 1990. Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, η La Roche-Posay, η κορυφαία μάρκα που συνιστάται από δερματολόγους παγκοσμίως, δίνει δυναμικά το «παρών» με τη σειρά αντιηλιακής προστασίας Anthelios, αναλαμβάνοντας τον κρίσιμο ρόλο του Επίσημου Χορηγού Αντιηλιακής Προστασίας του τουρνουά.

Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί Stadion Sports Center, εντός του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης Αθηνών. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρία υπαίθρια σκληρά γήπεδα (hard courts) κάτω από τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες του ελληνικού καλοκαιριού. Σε ένα περιβάλλον όπου η έντονη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζουν τα όρια των αθλητριών, η χρήση κορυφαίας αντιηλιακής προστασίας δεν αποτελεί απλώς ανάγκη, αλλά προϋπόθεση για τη διατήρηση των υψηλών επιδόσεων και της υγείας τους.

Με τη δέσμευσή της να προσφέρει επιστημονικά προηγμένη προστασία για κάθε τύπο δέρματος, η La Roche-Posay με τη σειρά Anthelios θα βρίσκεται στο πλευρό των αθλητριών, των διοργανωτών και των θεατών. Τα προϊόντα Anthelios, γνωστά για την εξαιρετικά υψηλή προστασία ευρέος φάσματος (UVA/UVB) και τις ανθεκτικές στη ζέστη και τον ιδρώτα φόρμουλες, εξασφαλίζουν ότι οι παίκτριες μπορούν να παραμείνουν απόλυτα συγκεντρωμένες στο παιχνίδι τους, προστατεύοντας παράλληλα το δέρμα τους από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας.

«Η υποστήριξη του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 αποτελεί μια φυσική προέκταση της αποστολής μας και της υποστήριξης του αθλήματος του τένις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη La Roche-Posay, η δέσμευσή μας για την προστασία του δέρματος από τον ηλιακή ακτινοβολία και τη φωτογήρανση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το Anthelios έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις πιο ακραίες συνθήκες, καθιστώντας το τον ιδανικό σύμμαχο για αθλητές υψηλού επιπέδου. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε αυτές τις σπουδαίες αθλήτριες, προσφέροντάς τους την ελευθερία να αγωνίζονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους με απόλυτη ασφάλεια κάτω από τον ήλιο», δήλωσε ο Γιώργος Ματέλλας, Brand Manager La Roche-Posay.

Περισσότερες από 60 κορυφαίες τενίστριες από όλο τον κόσμο αναμένεται να αγωνιστούν στην Αθήνα, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά τένις παγκόσμιας κλάσης.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, η La Roche-Posay θα πραγματοποιήσει μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία της καθημερινής αντιηλιακής προστασίας και της πρόληψης, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στους θεατές να δοκιμάσουν και να βρουν το κατάλληλο αντιηλιακό Anthelios για τις δικές τους ανάγκες.

Για τις τελευταίες ειδήσεις, τις ανακοινώσεις αθλητριών και όλες τις ενημερώσεις σχετικά με το τουρνουά, ακολουθήστε τους επίσημους λογαριασμούς του Athens Open στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (@athensopen).