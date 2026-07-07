Χαμός στο αεροδρόμιο - Η εθνική ομάδα Cheerleading επέστρεψε με δώδεκα μετάλλια

Η Εθνική Ομάδα Cheerleading επέστρεψε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πράγας έχοντας στις αποσκευές της συνολικά δώδεκα μετάλλια στις ομαδικές κατηγορίες, πραγματοποιώντας τη σπουδαιότερη εμφάνιση στην ιστορία της διοργάνωσης για τα ελληνικά χρώματα.

Η επιστροφή της αποστολής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξελίχθηκε σε μια αυθόρμητη γιορτή. Συγγενείς, φίλοι, αθλητές και άνθρωποι του χώρου περίμεναν τις πρωταθλήτριες με σημαίες, χειροκροτήματα και συνθήματα, δημιουργώντας μια συγκινητική ατμόσφαιρα. Ακόμη και επιβάτες που βρέθηκαν τυχαία εκείνη την ώρα στον χώρο των αφίξεων σταμάτησαν για να χειροκροτήσουν και να τιμήσουν τις δώδεκα φορές μεταλλιούχες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Cheerleading, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία επιτυχία τους.

Η εικόνα της θερμής υποδοχής αποτέλεσε την καλύτερη επιβράβευση για την προσπάθεια των αθλητριών και των προπονητών, οι οποίοι με σκληρή δουλειά και αφοσίωση οδήγησαν την Ελλάδα σε μία ιστορική διάκριση, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού cheerleading.