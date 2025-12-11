Η Oenops Wines απογείωσε το after party του GWomen Summit 2025

Στο φετινό GWomen Summit, το after party απέκτησε άρωμα Ελλάδας και μια ξεχωριστή, αυθεντική οινική ταυτότητα χάρη στην παρουσία της Oenops Wines. Τα κρασιά της, γνωστά για την καθαρότητα, τη φρεσκάδα και την ειλικρινή κομψότητά τους, αποτέλεσαν ιδανικό συνοδευτικό σε μια βραδιά που γιόρτασε τη γυναικεία δυναμική, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη επιχειρηματική σκέψη.

Ένα οινοποιείο με βαθιές ρίζες και νέα φιλοσοφία

Η Oenops Wines έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον ελληνικό οινικό χάρτη ακολουθώντας μια φιλοσοφία απλότητας και αυθεντικότητας. Χωρίς ιδιόκτητα αμπέλια, αλλά με ένα δίκτυο ταλαντούχων και οραματιστών αμπελουργών από όλη τη χώρα, δημιουργεί κρασιά που μιλούν… χωρίς να φωνάζουν.

Ο Νίκος Καρατζάς είναι ο άνθρωπος πίσω από το Oenops Wines, ο οποίος δημιούργησε ένα οινοποιείο χωρίς ιδιόκτητους αμπελώνες, μόνο με συνεργασίες και με έναν ξεκάθαρο στόχο: να αναδείξει την πραγματική δυναμική των ελληνικών ποικιλιών στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, με ελάχιστη παρέμβαση και απόλυτη ακρίβεια.

Κάθε ποικιλία, κάθε terroir, κάθε ιστορία αναδεικνύεται με ελάχιστες παρεμβάσεις στην οινοποίηση. Μόνο καθαρό φρούτο, ζωντάνια και ενέργεια. Οι αμπελουργοί της Oenops είναι η οικογένειά της και ο πυλώνας της ποιότητάς της και αυτή η φιλοσοφία φάνηκε ξεκάθαρα σε κάθε ποτήρι που σερβιρίστηκε στο after party.

APLA, DOTS, RAW: Τρεις σειρές, μία κοινή υπόσχεση — αυθεντικότητα

Στην εκδήλωση οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να απολαύσουν την τριλογία των σειρών που έχουν καθιερώσει την Oenops Wines:

APLA – Ένας ύμνος στην απλότητα της ζωής

Φρέσκα, φρουτώδη, απολύτως ελληνικά. Τα κρασιά APLA είναι μια σύγχρονη έκφραση της παράδοσης, ακριβής αντανάκλαση του ελληνικού terroir.

Ιδανικά για στιγμές αληθινής σύνδεσης, όπως ακριβώς εκείνες του after party, όπου ένα ποτήρι APLA έγινε αφορμή για νέες γνωριμίες και ζωντανές συζητήσεις.

DOTS – Όνομα, τόπος, χαρακτήρας

Με τις χαρακτηριστικές πουαντιγιστικές ετικέτες, τα μονοποικιλιακά DOTS έκλεψαν τα βλέμματα. Κρασιά με δομή, χρώμα και έντονο στίγμα, που εκφράζουν καθαρά και ειλικρινά την κάθε ποικιλία. Μια επιλογή για όσους αναζητούν βάθος, πολυπλοκότητα και άποψη στο ποτήρι τους.

RAW – Η αλήθεια του τόπου χωρίς φίλτρα

Ξινόμαυρο και Ροδίτης από παλιά αμπέλια και ψυχρά μικροκλίματα. Χωρίς καμία παρέμβαση. Στη σειρά RAW η οινοποίηση χαμηλώνει τον τόνο για να αφήσει την ποικιλία να μιλήσει, μια φιλοσοφία που ταίριαξε απόλυτα με το χαρακτήρα του Summit: αυθεντικότητα, ουσία και τόλμη.

Ένα after party που ανέδειξε το σύγχρονο ελληνικό κρασί

Η παρουσία της Oenops Wines στο GWomen Summit δεν ήταν απλώς μια παρουσία, αλλά μια εμπειρία. Τα κρασιά της συνόδευσαν τις συζητήσεις, τις στιγμές χαλάρωσης, τις ανταλλαγές ιδεών και τη γιορτή της γυναικείας επιρροής.

Σε ένα περιβάλλον όπου πρωταγωνιστούν η καινοτομία, η εξωστρέφεια και η ουσιαστική δικτύωση, η Oenops Wines προσέφερε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να αναδεικνύει τον τόπο και τους ανθρώπους μέσα από κρασιά ζωντανά, καθαρά, ειλικρινή.