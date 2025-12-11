GWomen
stelios_mpekas

Απίστευτη δήλωση από τον πρόεδρο των Τρικάλων: «Το ποδόσφαιρο το έφτιαξαν άνδρες όχι κοριτσάκια»

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Ο πρόεδρος των Τρικάλων, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, προέβη σε μία πολύ ιδιαίτερη δήλωση για το ποδόσφαιρο και τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτό.

Ο ΑΟ Τρίκαλα έμεινε στο 0-0 με τη Νέα Σελεύκεια στη φάση των ομίλων της Γ' Εθνικής. Πρόκειται για το τρίτο σερί αρνητικό αποτέλεσμά τους, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους φιλάθλους, αλλά και από τη διοίκηση.

Στο πλαίσιο της κριτικής που ασκήθηκε στους παίκτες για τη γενικότερη εικόνα των Τρικάλων τελευταία, ο πρόεδρος της ομάδας, Στέλιος Μπέκας, προχώρησε σε μία πρωτοφανή δήλωση, την οποία ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο ίδιος συγκεκριμένα έγραψε: «Το ποδόσφαιριο το έφτιαξαν άντρες όχι κοριτσάκια, κοριτσάκια έφτιαξαν το μπαλέτο και τα μήλα και διακρίνονται αυτοί που παίζουν με καρδιά αετού και όχι σπουργιτιού, ο νοών νοείτω».

Ο Στέλιος Μπέκας διατελεί πρόεδρος στον ΑΟ Τρικάλων από τον Οκτώβριο του 2024, ωστόσο φαίνεται να μην γνωρίζει ότι στην ίδια πόλη παίζουν και οι γυναίκες ποδόσφαιρο. Τα Τρίκαλα είναι φέτος στην Α' Εθνική και οι παίκτριές τους παίζουν με το ίδιο πάθος, χωρίς να έχουν την ίδια αναγνώριση και πολλές φορές βιώνουν και την απαξίωση, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Η ανάρτηση του Στέλιου Μπέκα

