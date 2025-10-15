«Δεν φοβάμαι την πτώση εκεί μαθαίνεις να πετάς!» Η 15χρονη Αλεξάνδρα Καβαδά μάς συστήνει το wakeboard

Πώς νιώθεις που είσαι σε μια ηλικία όπου οι φίλοι σου και οι συμμαθητές σου έχουν πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να βγουν έξω με τις παρέες, να χαλαρώσουν ή να ταξιδέψουν, ενώ εσύ όλα αυτά τα στερείσαι; Πώς το αντιμετωπίζεις;

Νιώθω ότι, ναι, χάνω κάποιες στιγμές. Βλέπω τους φίλους μου να πηγαίνουν βόλτες και εγώ μπορώ να πάω στη Λευκάδα μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Αλλά ζώντας έτσι, βρίσκω κι εγώ χρόνο για να βγω με φίλους. Στο τέλος, όμως, αξίζει. Δεν κάνω κάτι που δεν μου αρέσει αγαπώ αυτό που κάνω. Οπότε, αν και χάνω κάποια πράγματα, κερδίζω άλλα εξίσου σημαντικά.

Τι είναι αυτό που σε εμπνέει περισσότερο σε αυτό το άθλημα; Τι σου δίνει το μεγαλύτερο κίνητρο; Το πρόγραμμα σου είναι 7 μέρες την εβδομάδα, πολύ απαιτητικό, χειμώνα–καλοκαίρι, χωρίς πολλές διακοπές. Ζεις μια ζωή πολύ μεθοδευμένη και οργανωμένη. Τι είναι αυτό που σε κρατάει στη σειρά και δεν σου δίνει την επιλογή να πεις “είμαι 15 χρονών, θέλω σήμερα να χαλαρώσω”;

Με κρατάει ό,τι μου δίνει το άθλημα πέρα από τη δουλειά και τις προπονήσεις. Μέσω αυτού κάνω πολλές γνωριμίες και ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο. Έχω επισκεφθεί χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Λετονία και αυτό μ’ αρέσει, μ’ αρέσει να ανυπομονώ για ένα ταξίδι. Είμαι πάντα με τη μητέρα μου, που είναι το πρότυπό μου, και περνάω τέλεια μαζί της. Κάνω νέες γνωριμίες, γνωρίζω φίλους και, πάνω απ’ όλα, αγαπώ πραγματικά αυτό που κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Τι ρόλο έχει παίξει η οικογένειά σου σε όλο αυτό; Σου έχει δώσει κάποιο tip η μαμά σου, που κι εκείνη υπήρξε αθλήτρια;

Η μαμά μου πάντα μου δίνει μικρές αλλά πολύτιμες συμβουλές πριν από κάθε αγώνα. Μου λέει να μην αγχώνομαι, να το βλέπω σαν μια ακόμη προπόνηση, και έτσι με βοηθά να χαλαρώσω. Κάθε φορά μπορεί να μου πει κάτι διαφορετικό, ανάλογα με τη στιγμή, και αυτό σκέφτομαι συνήθως πριν αγωνιστώ. Χωρίς την οικογένειά μου, όμως, δεν θα είχα καταφέρει τίποτα. Ο μπαμπάς μου με στηρίζει απίστευτα, είναι πάντα εκεί για ό,τι χρειαστώ, και τα αδέρφια μου μού δίνουν συνεχώς δύναμη. Μπορεί να τους πάρω τηλέφωνο πριν από έναν αγώνα και θα μου πουν “καλή επιτυχία”, θα με κάνουν να γελάσω, θα μου φτιάξουν τη διάθεση. Με στηρίζουν όλοι πραγματικά πολύ.



Τι είναι αυτό που σε ενθουσιάζει στη ζωή πέρα από το wakeboard;

Πολλά πράγματα! Μου αρέσει οτιδήποτε έχει αδρεναλίνη, οτιδήποτε με κάνει να νιώθω πως “κάτι συμβαίνει”. Για παράδειγμα, θα ήθελα να δοκιμάσω bungee jumping, να κατέβω μια πολύ απότομη νεροτσουλήθρα ή να πηδήξω από ένα βράχο στη θάλασσα τέτοια πράγματα με ξετρελαίνουν!

Επίσης, τα ντραμς. Μου δίνουν κι αυτά αδρεναλίνη. Μπορεί κάποιες φορές να γίνονται εκνευριστικά, ειδικά όταν δεν μου βγαίνει κάτι, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ και με ευχαριστούν κάθε φορά που παίζω.

