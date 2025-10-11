«Μη σταματάς στο δρόμο για να διώχνεις κάθε τόσο τα σκυλιά που μπορεί να γαυγίζουν γύρω σου»

Πώς ήρθε η πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε "ναι";

«Βασικά πάντα ήμουν και είμαι της λογικής ότι την 'τύχη' μας τη δημιουργούμε μόνοι μας! Αρκετά συχνά επισκεπτόμουν πλατφόρμες που διαφήμιζαν θέσεις εργασίας στο ποδόσφαιρο στο εξωτερικό και όταν έβλεπα μια θέση να με ενδιαφέρει έκανα αίτηση και έστελνα το βιογραφικό μου. Έτσι πήρα την πρώτη μου δουλειά στη Σιγκαπούρη σαν προπονήτρια της εκεί εθνικής ομάδας (μέσω μιaς σειράς online συνεντεύξεων), και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πήρα και την πρώτη μου δουλειά στη Σαουδική Αραβία σαν technical director του women’s department της AlQadsiah. Η θέση στην ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας ήρθε ως επακόλουθο του αντίκτυπου της δουλειάς μου τα προηγούμενα 2 χρόνια, όταν στήνοντας μια ομάδα και μια ακαδημία κοριτσιών από το μηδέν, φτάσαμε να έχουμε μέσα σε 1,5 χρόνο 19 νεαρές αθλήτριες στα εθνικά κλιμάκια της Σαουδικής Αραβίας από μηδέν. Όταν οι άνθρωποι της ομοσπονδίας με προσέγγισαν για να προσφέρουν τη θέση του scouting lead για το ποδόσφαιρο γυναικών και παράλληλα της προπονήτρια της Κ17 εθνικής ομάδας. Αυτό που με κέρδισε αμέσως ήταν πρώτον το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν για να με εντάξουν στην ομάδα τους και φυσικά το στρατηγικό πλάνο που μου παρουσίασαν που αφορά το ποδόσφαιρο γυναικών το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στη χώρα μέρα με τη μέρα. Επίσης η ανάληψη του παγκοσμίου κυπέλλου το 2034, άλλων πολύ σπουδαίων διοργανώσεων τα προσεχή χρόνια σε άντρες και γυναίκες αλλά και οι συνεργασίες που υπάρχουν μεταξύ της ομοσπονδίας εδώ με άλλες πολύ προηγμένες ποδοσφαιρικά ομοσπονδίες αλλά και τη FIFA κεντρίζουν το ενδιαφέρον κάθε προπονητή παγκοσμίως. Ήμουν σίγουρη ότι ερχόμενη εδώ τη δεδομένη χρονική στιγμή έχω να μάθω πολλά και θα ανεβάσω το επίπεδό μου επαγγελματικά».

Τι σκέφτεστε όταν ακούτε ότι είστε η πρώτη Ελληνίδα προπονήτρια σε εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας;

«Γενικά η χώρα μας δεν φημίζεται για την εξαγωγή προπονητών (αντρών και γυναικών) στο εξωτερικό. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και οι προπονητές από τις πιο προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες όπως πχ. η Ισπανία, η Πορτογαλία κ.α, έχουν πάντα ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αυτό και μόνο για εμένα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα κατέχοντας τα τελευταία χρόνια προπονητικές θέσεις ευθύνης σε ομοσπονδίες ή πολύ μεγάλα και φιλόδοξα πρότζεκτ όπως αυτό της AlQadsiah. Αυτό που σκέφτομαι πάντα είναι πόσο ευγνώμων είμαι και πόσα πολλά χρωστάω στο ποδόσφαιρο που με έχει οδηγήσει να δουλεύω σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά πρότζεκτ εθνικών ομάδων παγκοσμίως».

Πως είναι η ζωή εκεί, ποια είναι η ρουτίνα σας;

«Η ζωή μου είναι πολύ ήσυχη εδώ χωρίς ιδιαίτερες δραστηριότητες εκτός ποδοσφαίρου. Η ρουτίνα μου ξεκινά νωρίς το πρωί γύρω στις 6:30πμ με ελληνικό καφέ και γυμναστήριο (κάποιες φορές). Από τις 9πμ-5:00μμ στο γραφείο όπου καθημερινά υπάρχει αρκετή δουλειά και προετοιμασία μια μεγάλης γκάμας δραστηριοτήτων όπως μίτινγκ με τους συνεργάτες, αξιολογήσεις παικτριών, παρακολούθηση αγώνων σε βίντεο, προετοιμασία προπονητικών καμπ, παρακολούθηση workshop και πολλά άλλα και το απόγευμα επισκέψεις σε ομάδες ή τα regional talent centers για παρακολούθηση προπονήσεων και παικτριών. Τα σαββατοκύριακα παρακολούθηση τουλάχιστον 2-3 αγώνων και σχεδόν κάθε μήνα έχουμε προπονητικά καμπ με τις εθνικές ομάδες. Η δουλειά μου είναι 24/7 και για να είμαι ειλικρινής μου αρέσει που δουλεύω συνεχώς καθώς αυτό με βοηθάει να μην σκέφτομαι πόσο δύσκολο είναι να ζεις μόνη σου μακριά από την οικογένεια, τους φίλους και τη χώρα σου».

Ποια ήταν η πρώτη σας εντύπωση όταν γνωρίσατε τα κορίτσια της Εθνικής Κ17;

«Τα περισσότερα κορίτσια τα γνώριζα είτε σαν παίκτριες της ομάδας που ήμουν πριν, είτε σαν αντίπαλες, καθώς και ζω και εργάζομαι στη χώρα ήδη δύο χρόνια. Αυτό όμως που πάντα μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι πόσο πολύ αλλά ταυτόχρονα διαφορετικά αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο για αυτά τα κορίτσια σηματοδοτεί μια νέα εποχή που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το vision 2030 που οδηγεί όλη τη χώρα. Είναι η νέα γενιά παικτριών που θα έχει την δυνατότητα να παίξει κομβικό ρόλο στην αλλαγή που ήδη είναι πραγματικότητα και εκείνες θέλουν να είναι μέρος αυτού εκπροσωπώντας τη χώρα στη διεθνή σκηνή».

Υπάρχουν προκαταλήψεις που έχετε κληθεί να σπάσετε ως γυναίκα σε προπονητικό ρόλο εκεί;

«Όχι! Και είναι κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση στην αρχή αλλά μετά κατάλαβα ότι για αυτούς είναι λογικό μια γυναίκα να είναι προπονήτρια σε γυναικεία ομάδα πολύ περισσότερο απότι ένας άντρας».

Τι σας έχει διδάξει ήδη αυτή η εμπειρία όχι ως προπονήτρια, αλλά ως άνθρωπο;

«Ότι για κάποιους ανθρώπους το ποδόσφαιρο είναι πολλά περισσότερα από ένα παιχνίδι. Είναι αγώνας για αλλαγή και καταξίωση. Είναι η ελπίδα για μια νέα ζωή αλλά ταυτόχρονα είναι πάντα χαρά!»

Αν είχατε μπροστά σας την 17χρονη Κατερίνα, τι συμβουλή θα της δίνατε για το μέλλον που την περιμένει;

«Μη σταματάς στο δρόμο για να διώχνεις κάθε τόσο τα σκυλιά που μπορεί να γαυγίζουν γύρω σου γιατί δεν θα φτάσεις ποτέ στον προορισμό σου! Συνέχισε να αγαπάς το ποδόσφαιρο με πάθος, ζήσε και μάθε από την κάθε στιγμή (καλή ή κακή) και φτάσε όπου δεν μπορείς».

Από τη Σιγκαπούρη στη Σαουδική Αραβία πόσο διαφορετικά είναι τα περιβάλλοντα; Τι σας ξένισε και τι σας ενθουσίασε;

«Δυο πολύ διαφορετικές χώρες μεταξύ τους σχεδόν σε όλα, σε κουλτούρα, νοοτροπία, φαγητό, φυσικό περιβάλλον, καιρικές συνθήκες. Από τον τροπικές καταιγίδες, στην ξηρασία της ερήμου και αυτό ήταν που με ξένισε και ακόμα με ξενίζει. Η έρημος. Όπου και να κοιτάς βλέπεις άμμο. Ένα τοπίο πολύ διαφορετικό και ξένο από αυτό που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης η Σιγκαπούρη είναι ένα καταπράσινο νησί και έτσι η αντίθεση ήταν σοκαριστική όταν ήρθα.

Από την άλλη βέβαια αυτό που με ενθουσίασε ήταν οι άνθρωποι εδώ στη Σαουδική Αραβία. Είναι πολύ ευγενικοί, φιλικοί και υποστηρικτικοί. Από την πρώτη μέρα με έκαναν να νιώσω ότι βρίσκομαι σπίτι μου».