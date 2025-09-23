GWomen
despoina_xatzinikolaou
23/09/2025

Γιορτή ΠΣΑΠΠ: Η Χατζηνικολάου καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια της σεζόν 2024-2025

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Δέσποινα Χατζηνικολάου παρέλαβε το βραβείο της καλύτερης Ελληνίδας ποδοσφαιρίστριας στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.

Η Δέσποινα Χατζηνικολάου της ΑΕΚ αναδείχθηκε καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια για τη σεζόν 2024-2025. Η σπουδαία επιθετικός ξεχώρισε με την ποιότητα, την ταχύτητα και το καθοριστικό της παιχνίδι, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επιτυχία της ομάδας της. Η διάκριση αυτή έρχεται να επισφραγίσει μια χρονιά γεμάτη επιτεύγματα για την ίδια και την ΑΕΚ.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]