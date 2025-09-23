Η Δέσποινα Χατζηνικολάου της ΑΕΚ αναδείχθηκε καλύτερη Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια για τη σεζόν 2024-2025. Η σπουδαία επιθετικός ξεχώρισε με την ποιότητα, την ταχύτητα και το καθοριστικό της παιχνίδι, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επιτυχία της ομάδας της. Η διάκριση αυτή έρχεται να επισφραγίσει μια χρονιά γεμάτη επιτεύγματα για την ίδια και την ΑΕΚ.