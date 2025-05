Ενι Αλούκο: Η ποδοσφαιρίστρια, η δικηγόρος, η φωνή της ισότητας

Η Ενι Αλούκο δεν είναι απλώς μια παλιά διεθνής ποδοσφαιρίστρια. Είναι μια γυναίκα που πάλεψε και άφησε το στίγμα της όχι μόνο στο χορτάρι, αλλά και έξω από αυτό. Μια καριέρα γεμάτη εμπειρίες, γεμάτη νόημα.

Γεννήθηκε στο Λάγος της Νιγηρίας, αλλά πριν καν μάθει να περπατά καλά-καλά, βρέθηκε στο Μπέρμιγχαμ. Η οικογένειά της είχε μεταναστεύσει στην Αγγλία, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Από μικρή, η Ενιόλα ξεχώρισε. Όχι μόνο επειδή έτρεχε πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα παιδιά ή γιατί είχε καλύτερο έλεγχο μπάλας, αλλά γιατί είχε πάθος. Είχε κάτι που δεν μαθαίνεται ...πείσμα. Μεγάλωσε παίζοντας ποδόσφαιρο με τον αδερφό της, Σον Αλούκο, και τους φίλους του, ενώ επίσης έπεζαι τένις και ήταν πάντα πιστή υποστηρίκτρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Πάντα είχα μια φυσική τάση να εκπροσωπώ τα συμφέροντα των άλλων. Θυμάμαι στο σχολείο που εκνευριζόμουν πολύ όταν θεωρούσα ότι κάτι ήταν άδικο και πάντα υπερασπιζόμουν τους άλλους. Έχω διαπραγματευτεί το δικό μου συμβόλαιο στο παρελθόν και συμμετείχα όταν οι παίκτριες της Αγγλίας ζητούσαν καλύτερα κεντρικά συμβόλαια πριν από μερικά χρόνια.» έχει δηλώσει πριν χρόνια στο BBC όταν μιλούσε για την αγαπή της για τη Νομική, οπού έχει σπουδάσει.

Στα 14 της έκανε ντεμπούτο με τη γυναικεία ομάδα της Μπέρμιγχαμ. Δεν πέρασε απαρατήρητη. Έφτασε γρήγορα στην Τσέλσι, με τους Μπλε είχε δύο θητείες (2007/2009, 2012/18) με την πορεία της να είναι σταθερά ανοδική. Έπαιξε στην Αμερική, στη Γιουβέντους, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας πάνω από 100 φορές. Ήταν τότε όταν το ποδόσφαιρο γυναικών στην Αγγλία προσπαθούσε ακόμα να βρει τον ρυθμό του. Κι εκείνη το πίστεψε. Πίστεψε ότι έχει μέλλον. Και το απέδειξε.

Όμως η Αλούκο δεν ήταν ποτέ μόνο παίκτρια. Ήταν (και παραμένει) φωνή. Ήταν εκεί όταν έπρεπε να μιλήσει , για το ρατσισμό, για την ισότητα, για την αδικία. Δεν δίστασε ποτέ. Και δεν το έκανε απλώς για τον εαυτό της. Το έκανε για όλες.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και αμέσως πέρασε στο επόμενο κεφάλαιο. Έγινε η πρώτη γυναίκα αθλητική διευθύντρια στην Angel City FC, μια ομάδα-πρότυπο στις ΗΠΑ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το 2024 έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που αγόρασε πλειοψηφικό πακέτο σε ιταλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο την Como Women. Μπορεί να μην ήταν ποτέ το όνομα που έμπαινε στα πρωτοσέλιδα καθημερινά. Όμως η Ενιόλα Αλούκο είναι κάτι παραπάνω από ένα ποδοσφαιρικό success story. Είναι μια απόδειξη ότι όταν έχεις ταλέντο, θέληση και τη δύναμη να σηκώνεις το κεφάλι ψηλά, μπορείς να γράψεις τη δική σου ιστορία...

Στον Κόσμο των ΜΜΕ και του αθλητισμού με το βιβλίο της

Ειδικότερα, η Αλούκο έχει γράψει ιστορία στον τομέα των ΜΜΕ, ούσα η πρώτη γυναίκα ποδοσφαιρική αναλύτρια που εμφανίστηκε στο διάσημο πρόγραμμα «Match of the Day» και η πρώτη γυναίκα αναλύτρια στο Μουντιάλ της Ρωσίας με το «ITV». Έχει επίσης συνεισφέρει σημαντικά στην ανάλυση των γυναικείων αγώνων, ειδικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών στην Γαλλία, ως αναλύτρια για το FOX Sports. Η παρουσία της στον κόσμο της τηλεόρασης και των ΜΜΕ έχει ανοίξει το δρόμο για περισσότερες γυναίκες να αποκτήσουν αντίστοιχους ρόλους σε ένα παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο.

Εκτός από τη δημοσιογραφία, η Αλούκο είναι και συγγραφέας, με το βιβλίο της «They Don’t Teach This – Lessons in the Game of Life» να έχει ξεχωρίσει. Δημοσιευμένο το 2019, το βιβλίο της εξετάζει σημαντικά θέματα όπως η φυλή, η ταυτότητα, η επιτυχία, η αποτυχία και η πίστη, αλλά και τη σύνθετη σχέση του ποδοσφαίρου με την κοινωνία.

Ακόμα έχει και εμπειρίες της στον κόσμο του αθλητικού και ψυχαγωγικού δικαίου, βοηθώντας γνωστούς καλλιτέχνες όπως τα One Direction διαπραγματευόμενη εμπορικές συμφωνίες για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ενώ εκπροσώπησε τον κωμικό Φρανκ Μπόιλ σε υπόθεση δυσφήμισης εναντίον του.