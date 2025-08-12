Η Formula 1 αλλάζει κοινό: το 40% των θεατών είναι πλέον γυναίκες

Η θεαματική άνοδος του γυναικείου κοινού στη Formula 1 δείχνει ότι το πιο δημοφιλές μηχανοκίνητο σπορ στον κόσμο αλλάζει πρόσωπο. Ωστόσο, η εκπροσώπηση μέσα στις ίδιες τις ομάδες παραμένει χαμηλή.

Για δεκαετίες, η Formula 1 ήταν ένα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο πεδίο, τόσο στις κερκίδες όσο και στο paddock. Οι αριθμοί, όμως, δείχνουν ότι αυτή η εικόνα αλλάζει. Το 2019, οι γυναίκες αποτελούσαν περίπου το 20% του κοινού της F1. Σήμερα, σύμφωνα με τον CEO Σρέφανο Ντομενικάλι και ανεξάρτητες έρευνες, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 40–42%, ενώ πάνω από το 75% των νέων fans του αθλήματος είναι γυναίκες.

Αυτή η αλλαγή δεν είναι τυχαία. Προϊόν συνδυασμού ψηφιακής εξωστρέφειας, νέου περιεχομένου και προσώπων–πρεσβευτών, η F1 κερδίζει ένα κοινό που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχε μικρή παρουσία στις κερκίδες και στις τηλεθεάσεις.

Από το «Drive to Survive» στην παγκόσμια κοινότητα

Ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες της ανόδου είναι το Netflix Drive to Survive. Η σειρά άνοιξε το παρασκήνιο του σπορ σε ένα ευρύ κοινό, με αφηγηματικό ρυθμό, έμφαση στις προσωπικότητες και συναισθηματική εμπλοκή. Για πολλούς νέους θεατές –και κυρίως θεάτριες– αποτέλεσε την «είσοδο» στον κόσμο της F1.

Τα social media ενίσχυσαν αυτό το φαινόμενο. Οι ομάδες και οι οδηγοί επενδύουν πλέον σε περιεχόμενο που δεν αφορά μόνο τεχνικά δεδομένα ή στιγμιότυπα από τους αγώνες, αλλά και στιγμές της καθημερινότητας, αλληλεπιδράσεις με τους fans και δράσεις εκτός πίστας. Η F1 έχει γίνει πιο προσιτή, πιο «ανοιχτή» και πιο διαδραστική.

Εμπορικές και πολιτισμικές συνέπειες

Η αύξηση του γυναικείου κοινού έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο που το σπορ επικοινωνεί και εμπορεύεται το προϊόν του. Νέοι χορηγοί από κλάδους όπως η μόδα, η ομορφιά και η τεχνολογία μπαίνουν δυναμικά στο grid, αναγνωρίζοντας το νέο προφίλ του κοινού. Παράλληλα, οι διοργανωτές και οι ομάδες αναπροσαρμόζουν την εμπειρία των θεατών στις πίστες και στις ψηφιακές πλατφόρμες, ώστε να απευθύνονται σε ένα πιο διαφοροποιημένο κοινό.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν αφορά μόνο το μάρκετινγκ. Ένα πιο ποικιλόμορφο κοινό αλλάζει τη συζήτηση γύρω από το άθλημα, ενισχύει την κριτική σκέψη για θέματα ισότητας και δημιουργεί πίεση για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών όχι μόνο στις κερκίδες αλλά και μέσα στις ίδιες τις ομάδες.

Οι γυναίκες μέσα στο paddock: πρόοδος αλλά από χαμηλή αφετηρία

Αν και η FOM –ο οργανισμός που διαχειρίζεται το πρωτάθλημα– εμφανίζει σχετικά υψηλότερα ποσοστά γυναικείας παρουσίας (περίπου 31% του προσωπικού το 2023), η εικόνα στις ομάδες είναι πολύ διαφορετική.

Σύμφωνα με έρευνες και τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τα ποσοστά των γυναικών στο εργατικό δυναμικό των ομάδων παραμένουν μονοψήφια ή χαμηλά διψήφια. Η παρουσία σε τεχνικές θέσεις –όπως μηχανικοί, αεροδυναμιστές και μέλη pit crew– είναι ακόμη πιο περιορισμένη. Για παράδειγμα, στη McLaren μόλις το 7% των τεχνικών ρόλων καλύπτεται από γυναίκες, στη Mercedes το 10% και στη Williams το 8,7%. Η πρόσφατη τοποθέτηση της Λάουρα Μίλερ ως πρώτης γυναίκας race engineer στην ιστορία της F1 (Haas, 2025) είναι ορόσημο, αλλά και υπενθύμιση του πόσο μακρύς είναι ο δρόμος.

Λάουρα Μίλερ (Haas)

Η πρόκληση της ισορροπίας

Η F1 έχει αποδείξει ότι μπορεί να διευρύνει το κοινό της και να το διαφοροποιήσει. Το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί θεατές είναι πλέον γυναίκες είναι εντυπωσιακό και δείχνει δυναμική αλλαγής. Ωστόσο, η χαμηλή εκπροσώπηση στις ίδιες τις ομάδες αποκαλύπτει το επόμενο μεγάλο στοίχημα: να μεταφερθεί αυτή η αλλαγή από την κερκίδα στο pit wall.

Η αύξηση των ευκαιριών για γυναίκες μηχανικούς, μηχανολόγους, αεροδυναμιστές και στελέχη διοίκησης δεν είναι απλώς ζήτημα ισότητας. Είναι ζήτημα αξιοποίησης ταλέντου και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του αθλήματος.

Η Formula 1 ζει μια περίοδο έντονης μετάβασης. Από την εκρηκτική άνοδο του γυναικείου κοινού μέχρι τις πρώτες ρωγμές στην ανδροκρατούμενη κουλτούρα των ομάδων, η κατεύθυνση είναι σαφής: περισσότερη ποικιλομορφία, περισσότερη εκπροσώπηση, μεγαλύτερη ενσωμάτωση.

Η πρόκληση είναι να μην μείνει αυτή η πρόοδος μόνο στους αριθμούς των θεατών, αλλά να αντικατοπτριστεί και στα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από τα μονοθέσια, στις θέσεις όπου γράφεται η καθημερινή ιστορία του σπορ.