Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιος πλήρωσε το τίμημα στο Κατάρ;

Η πτώση ενός καθρέφτη, οι αυστηρές ποινές και η επιστροφή της Red Bull διαμόρφωσαν ένα συναρπαστικό όσο και αμφιλεγόμενο Grand Prix.

Το Grand Prix Κατάρ του 2024 ανέδειξε για άλλη μια φορά πώς ένα φαινομενικά ασήμαντο περιστατικό μπορεί να αλλάξει την πορεία ενός αγώνα. Η πτώση του δεξιού καθρέφτη από το μονοθέσιο του Άλεξ Άλμπον της Williams δεν ήταν ένα συμβάν που συνήθως θα προκαλούσε ιδιαίτερη ανησυχία. Όμως, η καθυστέρηση στην απομάκρυνσή του από την πίστα και οι επακόλουθες αποφάσεις των αγωνοδικών διαμόρφωσαν τη συνολική εικόνα του αγώνα.

Ο καθρέφτης έπεσε κοντά στην έξοδο των pit στον 11ο γύρο, προκαλώντας την εμφάνιση διπλών κίτρινων σημαιών σε μια κρίσιμη αγωνιστική ζώνη. Παρόλο που η FIA έχει επενδύσει σε τεχνολογία για την ταχεία αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, το αντικείμενο παρέμεινε στην πίστα για έξι γύρους, δημιουργώντας ασυνήθιστες καταστάσεις για οδηγούς και ομάδες.

Οι κίτρινες σημαίες απαιτούν από τους οδηγούς να μειώσουν την ταχύτητά τους και να διατηρήσουν τον έλεγχο του μονοθεσίου σε ένα επικίνδυνο σημείο. Ωστόσο, η συγκεκριμένη κατάσταση δημιούργησε παγίδες για αρκετούς οδηγούς. Ο Λάντο Νόρις, που είχε μια εξαιρετική απόδοση στις κατατακτήριες και φιλοδοξούσε να διεκδικήσει το βάθρο, δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τις σημαίες.

Η απόφαση του Νόρις να μην αφήσει το γκάζι στη ζώνη των σημαιών τον οδήγησε σε κέρδος χρόνου 0,6 δευτερολέπτων έναντι του Μαξ Φερστάπεν. Αν και το κέρδος ήταν μικρό, οι αγωνοδίκες έκριναν ότι παραβίασε τους κανονισμούς και του επέβαλαν την αυστηρότερη ποινή: 10 δευτερόλεπτα stop-and-go.

The McLaren is penalised for failing to slow under yellow flags.



