Η «βουτιά» του Μπαστιανίνι στο Μιζάνο «έβρεξε» ολόκληρο το MotoGP

Η προσπέραση του Ενέα Μπαστιανίνι στον τελευταίο γύρο του GP Εμίλια-Ρομάνια προκαλεί αντιδράσεις και προβληματισμό για τις αποφάσεις των αγωνοδικών.

Το GP Εμίλια-Ρομάνια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP έπρεπε να αποτελεί μια στιγμή χαράς για την Ducati, καθώς ο Ενέα Μπαστιανίνι κατάφερε να κατακτήσει την 100ή νίκη για την ιταλική εταιρεία. Ωστόσο, η αμφιλεγόμενη προσπέραση του Ιταλού αναβάτη της εργοστασιακής ομάδας επί του Χόρχε Μαρτίν στον τελευταίο γύρο του αγώνα στο Μιζάνο, και η απόφαση των αγωνοδικών να μην εξετάσουν καν το συμβάν, έχει πυροδοτήσει συζητήσεις τόσο εντός όσο και εκτός του MotoGP.

Στον τελευταίο γύρο του αγώνα, ο Μπαστιανίνι έκανε μια πολύ επιθετική κίνηση για να προσπεράσει τον Μαρτίν, κλείνοντας την πόρτα στον αναβάτη της Pramac Ducati σε μια στροφή όπου ο χώρος ήταν ελάχιστος. Ο Μαρτίν αναγκάστηκε να φρενάρει απότομα για να αποφύγει την πτώση, γεγονός που τον στέρησε την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη.

A bit of controversy around @Bestia23 's winning overtake 😬 Which is your point of view? Too agressive or just a bold last lap move? 👀 #EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/g0twor7jFk

«Πιστεύω ότι άξιζα τη νίκη», δήλωσε απογοητευμένος ο Μαρτίν μετά τον αγώνα. «Ήμουν μπροστά και είχα τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά ο Μπαστιανίνι δεν είχε χώρο για αυτή την κίνηση. Ήταν υπερβολικά επιθετικός». Από την πλευρά του, ο Μπαστιανίνι υπερασπίστηκε την προσπέρασή του, λέγοντας ότι ήταν η μόνη επιλογή του για να πάρει τη νίκη. «Ήξερα ότι ήταν μια δύσκολη κίνηση, αλλά ήταν η μόνη ευκαιρία μου. Αν δεν την έκανα, δεν θα είχα κερδίσει», δήλωσε ο αναβάτης της Ducati.

Η απόφαση των αγωνοδικών να μην εξετάσουν το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Πολλοί αναβάτες εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τη διαχείριση του συμβάντος, με τον Μαρκ Μάρκεθ να δηλώνει ότι διαφωνεί με την ετυμηγορία των αγωνοδικών. «Δεν συμφωνώ με την απόφαση τους. Ήταν πολύ επιθετική κίνηση για να αγνοηθεί. Οι αγωνοδίκες πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά», ανέφερε ο Ισπανός.

Two riders that believe in themselves 100%



This is going to go all the way ⚔️#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/L2HysXEHaL