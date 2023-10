Ο Πάνος Σεϊτανίδης εντοπίζει τους λόγους που δεν είχαμε το πολυαναμενόμενο Φερστάπεν vs Χάμιλτον.

Ξεκινώ με παραδοχή: δεν είμαι λάτρης των «τι θα γινόταν αν…». Όμως στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορώ παρά να κάνω αυτή ακριβώς τη σκέψη σχετικά με το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έγινε στο πάντα ενδιαφέρον Circuit of the Americas.

Ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε σε μία ακόμα νίκη, τη πεντηκοστή της καριέρας του στη Formula 1 και δέκατη-πέμπτη φετινή. Όμως θα μπορούσε να πει κανείς πως ήταν η δυσκολότερη. Και η αλήθεια είναι πως θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο δύσκολη!

A sixth podium of the season for Lewis at one of his favourite circuits 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/WoJ3pIJnI1 — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Αν δεν είχαμε ένα συνδυασμό παραγόντων που ουσιαστικά έκοψαν μέρος της φόρας του δεύτερου στο πέσιμο της καρό σημαίας, Λιούις Χάμιλτον. Πράγμα, που δεδομένου του φινάλε στο σενάριο του αγώνα στο Όστιν, κόστισαν ανεπανόρθωτα στον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Δεν ξέρω αν θα ήταν αρκετά τα παρακάτω για να του χαρίσουν την πρώτη νίκη από το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας του 2021 αλλά σίγουρα, θα μας έδιναν επιτέλους την ευκαιρία να ζήσουμε ένα πρώτο μέρος της πολυαναμενόμενης ρεβάνς της μεγάλης μεταξύ τους μάχης.





O Λιούις έμεινε στη Formula 1 για να έχει αυτή την ευκαιρία – φυσικά σε ευρύτερη κλίμακα, σε επίπεδο διεκδίκησης τίτλου, όχι μόνο μίας νίκης. Αλλά βάσει όσων έχει περάσει αυτή τη διετία, ακόμα και μία νίκη που θα ερχόταν με προσπέρασμα στο φινάλε επί του Φερστάπεν, θα άξιζε για εκείνον το βάρος του σε χρυσάφι.

Θα έφτανε εγκαίρως σε θέση βολής; Λογικά ναι. Θα μπορούσε να περάσει; Πιθανώς. Ποτέ δεν θα μάθουμε. Και δεν θα το μάθουμε για τους παρακάτω λόγους:

Τη διστακτικότητα στη στρατηγική. Η Red Bull Racing καλούσε νωρίς τον οδηγό της, ακολούθησε και εναλλακτικό σενάριο, έδειχνε να έχει ξεκάθαρο πλάνο. Η Mercedes όχι. Οι Γερμανοί έδειχναν να αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στο ένα και τα δύο pit stop. Όταν επέλεξαν την κουρτίνα 2, είχαν χαθεί μερικοί πολύτιμοι γύροι. Ο Φερστάπεν είχε μπει στον γύρο 16 ενώ ήταν 6.6 δευτερόλεπτα πίσω από τον Χάμιλτον, που με τη σειρά του κλήθηκε να επισκεφτεί το pit lane στον γύρο 20! Επέστρεψε στην πίστα 6.5 δευτερόλεπτα πίσω. Εκεί μάλλον χάθηκαν όλα.

LAP 21/56



Hamilton pits for a fresh set of hard tyres - not the quickest of stops though#F1 #USGP pic.twitter.com/tUMkRTdVGl — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Τα αργά pit stop. Τόσο στην πρώτη επίσκεψη στο pit box, όσο και στη δεύτερη, οι μηχανικοί της Mercedes υστέρησαν των ομολόγων τους στη Red Bull Racing.

Το δικό του λάθος. Ίσως μπορεί κανείς να πει πως έφταιγε και το γεγονός πως ήταν ήδη ταλαιπωρημένο το σετ του, όμως όταν βρέθηκε στην πρωτοπορία και λίγο πριν το πρώτο του pit stop, έκανε ένα λάθος που του κόστισε.

LAP 19/56



Hamilton reports he's struggling for grip on worn tyres#F1 #USGP pic.twitter.com/HxJqNFjzXu — Formula 1 (@F1) October 22, 2023

Πόσο σημαντικά ήταν τα παραπάνω; Στο τελευταίο stint, με τη μέση γόμα, ο Χάμιλτον έπαιζε φουλ επίθεση. Τα 6 δευτερόλεπτα που ήταν πίσω από τον Νόρις εξανεμίστηκαν γρήγορα κι όταν τον πέρασε στο ξεκίνημα του γύρου 52, είχε άλλα 5 πιο μακριά τον Φερστάπεν.

Great battling between the two Brits! ⚔️



Norris defends hard but can't stop a charging Hamilton 💪#F1 #USGP pic.twitter.com/gwlTuheGdY — Formula 1 (@F1) October 22, 2023



Στη συμπλήρωση του γύρου 53 έγιναν 3.6 δευτερόλεπτα, του γύρου 54, 2.8, του γύρου 55 μόλις 1.8. Όμως τελείωσαν οι γύροι! Ο Χάμιλτον ήθελε έναν για να μπει στη ζώνη DRS, δύο για να απειλήσει σοβαρά, τρεις για να κάνει δικό του τον αγώνα. Είχε πιο φρέσκα ελαστικά, πιο μαλακής γόμας κι ο αντίπαλός του έπρεπε να διαχειριστεί και πρόβλημα με τα φρένα.

«Τι θα γινόταν αν…» λοιπόν. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Αλλά η ταχύτητα που είχε η W14 κάνει κάθε υγιή φίλο του σπορ να ελπίζει πως η ημέρα που θα δούμε αυτούς τους δύο πολυπρωταθλητές να μάχονται ξανά στα ίσια, ίσως να μην είναι πολύ μακριά. Σχεδόν δύο χρόνια την περιμένουμε, μπορούμε να την περιμένουμε άλλη μία εβδομάδα.





Υ.Γ. Όλα αυτά ανεξαρτήτως σανίδας στο πάτωμα της Mercedes. Τώρα που το σκέφτομαι, καθώς την ώρα που γράφονται τούτα τα λόγια έχει ήδη ανακοινωθεί ο αποκλεισμός του Χάμιλτον (και του Σαρλ Λεκλέρ) από τα τελικά αποτελέσματα, ίσως ήταν καλύτερα που δεν τα έκαναν όλα σωστά στη Mercedes. Ίσως ήταν καλύτερα που δεν κέρδισαν τον αγώνα. Θα ήταν πιο δύσκολη η διαχείριση του αναπόφευκτου αποκλεισμού.

Φωτογραφίες: Mercedes-AMG, Red Bull Content Pool