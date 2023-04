Ο Πάνος Σεϊτανίδης σχολιάζει τη νέα επιτυχία του Τσέκο Πέρεζ σε Grand Prix της F1 σε σιρκουί πόλης.

Αυτό που κάνει ο Σέρχιο Πέρεζ, απλά δεν έχει προηγούμενο. Αυτό το παιδί ήταν γνωστό εδώ και χρόνια πως είναι οδηγός… ειδικών αποστολών αλλά στον Αγώνα Σπριντ του Αζερμπαϊτζάν, επιβεβαίωσε πως μία συγκεκριμένη, ξέρει να τη φέρνει εις πέρας όπως κανένας!

Αναφέρομαι φυσικά στις επιτυχίες σε αγώνες που διεξάγονται σε σιρκουί πόλης, οι οποίες αποτελούν σήμα-κατατεθέν του παλικαριού από τη Γουαδαλαχάρα. Αρκεί να ρίξουμε μία ματιά στις έως τώρα νίκες του στη Formula 1.

Where else would Checo get his first #F1Sprint win? 😄💪 pic.twitter.com/NSFe4UJWi7