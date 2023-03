Στο Grand Prix της F1 στη Σαουδική Αραβία, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού οδηγήθηκε σε ένα ακόμα επικοινωνιακό φιάσκο.

Πριν από 5μιση μήνες η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού είχε επιτρέψει ένα τρομακτικό επικοινωνιακό ατόπημα, όταν στο ιαπωνικό Grand Prix είχε επικρατήσει χάος σχετικά με τη βαθμολόγηση. Δεν είχε συμπληρωθεί το 75% του γύρου κι όλοι άρχισαν να φτιάχνουν βαθμολογίες απονέμοντας πόντους κατά το ήμισυ.

Ώσπου ήρθε η FIA να ανακοινώσει πρωταθλητή, με τον οργανισμό Formula 1 να έχει σαστίσει, τη Red Bull Racing να μην πανηγυρίζει και τον Μαξ Φερστάπεν να αμφισβητεί ανοιχτά αυτούς που του έλεγαν πως είχε μόλις κατακτήσει τον δεύτερο τίτλο του.

Με μία λέξη: φιάσκο. Η κριτική που ακολούθησε ήταν δριμεία. Και όχι άδικα. Όμως θα περίμενε κανείς πως μετά από εκείνο το επικοινωνιακό ατόπημα, η ομοσπονδία θα είχε δημιουργήσει τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας ώστε να μη συμβούν ξανά τα ίδια. Αμ δε.





Πόσο μάλλον από τη στιγμή που η επίμαχη φάση στη Τζέντα, δεν έγινε στις… καθυστερήσεις. Ο Φερνάντο Αλόνσο επισκέφτηκε τα pit στον γύρο 18, σε σύνολο 50. Άσχετα με το αν έπρεπε να πέσει ποινή στην ποινή, άσχετα με το αν το να ακουμπήσεις το μονοθέσιο σημαίνει «δουλεύεις πάνω σε αυτό» ή όχι. Η καθυστέρηση είναι σχεδόν εγκληματική.

Είναι αδιανόητο, σε αυτό το επίπεδο, με αυτά τα διαθέσιμα μέσα και σε έναν αγώνα που δεν ήταν και ωδή στο δράμα και την ανατροπή, να περνούν 32 γύροι, δηλώσεις, απονομές, προτού αποφασίσουν οι αγωνοδίκες να επιβάλλουν μία τόσο καθοριστική ποινή.

«Δεν είναι καλό για το κοινό. Όταν περνάνε 35 γύροι δίχως να επιβάλεις ποινή και περιμένεις να το κάνεις μετά το βάθρο, τότε κάτι πάει πολύ λάθος στο σύστημα», δήλωνε ο Αλόνσο λίγο αφότου του είχαν αρπάξει (προσωρινά) το τρόπαιο της τρίτης θέσης.

"I feel great... I enjoyed the podium!"



He didn't get to keep the trophy, but Fernando Alonso was still beaming after his fourth place results in Jeddah ☺️#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/g7uWlKZX9Q