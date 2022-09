Ο Π. Σεϊτανίδης παραθέτει ένα προβληματισμό σχετικά με τις «εκρήξεις» των οδηγών κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Η επιστροφή στη δράση μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα είχε δύο αγώνες τόσο διαφορετικούς σε εξέλιξη, μα και τόσο ίδιους σε ουσία. Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε και στους δύο, στον έναν διά περιπάτου, στον άλλον με περιπετειώδη τρόπο. Σημασία δεν έχει όμως το ταξίδι στην προκειμένη περίπτωση, σημασία έχει μόνο ο προορισμός.

Τερματικός σταθμός είναι ο θρόνος του πρωταθλητή του 2022 και ο οδηγός της Red Bull Racing προχώρησε δύο ακόμα στάσεις – σε Βέλγιο και Ολλανδία. Δύο νίκες χρυσάφι που τον φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στη διατήρηση των κεκτημένων.

Όμως πέρα από την ομοιότητα σε συγκομιδή για τον 24χρονο, υπήρχε κάτι ακόμα που τράβηξε την προσοχή και το είδαμε και στους δύο αγώνες: οι «εκρήξεις» μέσω team radio. Κι εδώ γεννάται το ερώτημα του τίτλου. Θα εξηγήσω το γιατί.





Στο Βέλγιο ο Φερνάντο Αλόνσο τα έβαλε με τον Λούις Χάμιλτον μετά την σύγκρουσή τους στη Λε Κομπ, στον πρώτο γύρο της μάχης των Αρδεννών. Τον είπε «ηλίθιο», είπε πως «ξέρει να οδηγεί μόνο όταν είναι πρώτος». Βαριά λόγια, τα οποία ο άλλοτε teammate του τα πήρε ακόμα πιο βαριά. «Τουλάχιστον τώρα ξέρω πως νιώθει για μένα», είπε ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής.

Οι δυο τους συναντήθηκαν μερικές ημέρες μετά, με πρωτοβουλία του Ισπανού, μίλησαν, φωτογραφήθηκαν, τα βρήκαν. Όλα μέλι γάλα – μέχρι την επόμενη φορά που θα δούμε πυροτεχνήματα. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα θεωρείται λήξαν.



Look who stopped by. 😉 pic.twitter.com/dqpvmrBjfh