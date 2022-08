Ο Π. Σεϊτανίδης καταγράφει τα νέα καμώματα της Scuderia που επιδεικνύει απίστευτη σταθερότητα στο να σκορπάει βαθμούς.

Στο Βέλγιο ο Μαξ Φερστάπεν ήταν σαρωτικός. Η Ferrari δεν μπορούσε να τον σταματήσει και τίποτα από όσα ακολουθούν δεν θα άλλαζαν την τελική έκβαση του Grand Prix Βελγίου. Το ξεκαθαρίζω από νωρίς. Αλλά βλέποντας το στρατόπεδο της Red Bull Racing να λειτουργεί με τόσο υποδειγματικό τρόπο, η εικόνα του στρατοπέδου της έτερης διεκδικήτριας των τίτλων σε οδηγούς και κατασκευαστές, είναι αποκαρδιωτική.

Από τη μία οι «ταύροι» παρουσιάζουν μία σταθερά αναβαθμισμένη RB18, που πέρα από τις αστοχίες στην τροφοδοσία καυσίμου στην πρεμιέρα του Μπαχρέιν και την Αυστραλία, δεν ξέρει τι θα πει πρόβλημα (τουλάχιστον στην περίπτωση του Φερστάπεν). Τα pit stop είναι υποδειγματικά και αστραπιαία, οι στρατηγικές γεμάτες κινήσεις ματ και ο Ολλανδός, στα καλύτερά του. Για να νικήσεις ένα τέτοιο συνδυασμό, πρέπει να κάνεις υπερβάσεις.





Στερέψαμε από δαύτες. Οι Ιταλοί έφυγαν για διακοπές έχοντας κάνει πατάτα ολκής με τη στρατηγική του Σαρλ Λεκλέρ στην Ουγγαρία, επέστρεψαν από τις διακοπές κάνοντας μικρότερες αλλά πολλαπλές πατάτες στο Βέλγιο. Τι είχες Ματία μου, τι είχα πάντα.

Ξεκινώντας από το Q3. Ένα team radio σπάει τη σιωπή και ο Μονεγάσκος αναρωτιέται: «Τι ελαστικά είναι αυτά που μου βάλατε…;». Βαράνε καμπάνες, κάποιος στο γκαράζ της ιταλικής ομάδας σταματά το ροχαλητό και έρχεται η διστακτική απάντηση: «Συγνώμη, είναι λάθος σετ».

Το διανοήστε; Του έβαλαν λάθος ελαστικά! Και μπορεί λόγω της επικείμενης ποινής για αλλαγή υβριδικής μηχανής αυτό το λάθος να μη του κόστιζε αλλά ήταν ενδεικτικό του μπάχαλου που επικρατεί στο Μαρανέλο. Άσε που τελικά τον άφησαν να συνεχίσει με το λάθος σετ! Δεν βαριέσαι βρε αδερφέ...

Στον αγώνα, η αλήθεια είναι πως ανεξαρτήτως λαθών, η F1-75 δεν είχε τύχη απέναντι στην ανώτερη Red Bull. Λογικό ήταν να δοκιμάσουν άλλα πράγματα αν κι ας μη τους βγήκαν. Όμως να χαρείτε βρε παλικάρια εκεί στη Ferrari - μία ομάδα που συνήθως οι στρατηγικές της θυμίζουν φουρτουνιασμένη θάλασσα, δεν γίνεται να αραδιάζει σε κάθε αγώνα «Σχέδιο Β», «Σχέδιο Δ», «Σχέδιο αυγά μάτια κι ομελέτα».





Τρέμει η καρδούλα των tifosi, χτυπάνε τα κεφάλια τους στον τοίχο και τα social media παίρνουν φωτιά κάθε που αρχίζει η αλφαβήτα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι δικό μου κόλλημα – δεν είναι πραγματικό πρόβλημα. Ας ακολουθήσουν σωστή στρατηγική κι ας την ονομάσουν και «Σχέδιο Μάρσαλ».



Πάμε παρακάτω. Γιατί έχει και παρακάτω. Δεν μπορείς να το διαβείς το μονοπάτι της κριτικής και της αμφισβήτησης δίχως η Ferrari να βρεθεί ξανά στο δρόμο σου. Αυτή τη φορά, με το κύκνειο άσμα της ομάδας στρατηγικής των κόκκινων στο Βέλγιο.

P9 in Lap 1 then tear off in the brakes that causes front right brake overheating, have to stop to take off the tear off off the brakes, come back to P5, took a 5 seconds penalty for being too quick in pit lane because of a burnt sensor caused by the first issue. Beautiful day! pic.twitter.com/8TbcsiqzEt