Κλιματισμός αυτοκινήτου: 5 λάθη που πρέπει να αποφύγεις

Πώς οι κακές συνήθειες «στραγγίζουν» το πορτοφόλι, μειώνουν την απόδοση του A/C και επιβαρύνουν την «υγεία» του συστήματος κλιματισμού .

Ο κλιματισμός είναι, χωρίς αμφιβολία, ο καλύτερος φίλος του οδηγού, ειδικά στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο θέμα άνεσης τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, αλλά και ένας κρίσιμος παράγοντας ασφάλειας, καθώς η σωστή θερμοκρασία στην καμπίνα κρατά τον οδηγό σε εγρήγορση. Παρά την καθημερινή του χρήση, όμως, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε μικρά, επαναλαμβανόμενα λάθη που κοστίζουν.

Αυτά τα λάθη δεν επηρεάζουν μόνο το πόσο γρήγορα θα δροσιστούμε. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου (ή ενέργειας αν οδηγούμε ηλεκτρικό), στη διάρκεια ζωής του συμπιεστή και στην ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Ας δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το A/C σωστά, αποφεύγοντας τις παγίδες.

Κλιματιστικό στο «φουλ» με το που μπαίνεις στο αυτοκίνητο

Είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε όλοι όταν το αυτοκίνητο έχει μείνει στον ήλιο: μπαίνουμε μέσα και βάζουμε τον κλιματισμό αμέσως στη μέγιστη ένταση και τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη, καθώς αναγκάζουμε το σύστημα να δουλέψει υπό τεράστια πίεση για να ψύξει έναν παγιδευμένο αέρα που μπορεί να ξεπερνά τους 50-60 βαθμούς Κελσίου.

Η σωστή κίνηση είναι ο φυσικός αερισμός. Πριν ξεκινήσετε, ανοίξτε όλα τα παράθυρα για ένα λεπτό ώστε να φύγει ο καυτός αέρας. Ξεκινήστε τη διαδρομή σας με ανοιχτά παράθυρα και το A/C σε χαμηλή ένταση και, αφού αρχίσει να βγαίνει κρύος αέρας, κλείστε τα παράθυρα και ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Έτσι, το σύστημα θα φτάσει στο στόχο του πολύ πιο γρήγορα και με πολύ λιγότερο κόπο.

Η μόνιμη χρήση της ανακύκλωσης αέρα

Η ανακύκλωση είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο όταν θέλουμε να παγώσουμε γρήγορα την καμπίνα ή όταν βρισκόμαστε πίσω από ένα φορτηγό που βγάζει καυσαέρια. Ωστόσο, πολλοί οδηγοί την αφήνουν ενεργοποιημένη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο αέρας μέσα στο αυτοκίνητο να γίνεται «βαρύς», να αυξάνονται τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα και, σε κάποιες περιπτώσεις, να προκαλείται υπνηλία στον οδηγό.

Η ανακύκλωση πρέπει να χρησιμοποιείται επιλεκτικά. Μόλις η καμπίνα φτάσει σε μια καλή θερμοκρασία, απενεργοποιήστε την ώστε να εισέρχεται φρέσκο οξυγόνο από το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό βοηθά επίσης στο να μην θολώνουν τα τζάμια το χειμώνα και να μην αναπτύσσονται δυσάρεστες οσμές από την υγρασία που παγιδεύεται στους αεραγωγούς.

Η παραμέληση της τακτικής συντήρησης

Το κλιματιστικό του αυτοκινήτου δεν είναι μια συσκευή που απλώς «πατάς το κουμπί και δουλεύει». Όπως ο κινητήρας χρειάζεται λάδια, έτσι και το A/C χρειάζεται φροντίδα. Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να θυμόμαστε το service του κλιματισμού μόνο όταν σταματήσει να βγάζει παγωμένο αέρα. Ένα βουλωμένο φίλτρο καμπίνας, για παράδειγμα, μειώνει δραματικά τη ροή του αέρα και επιβαρύνει την υγεία των επιβατών με σκόνη και αλλεργιογόνα.

Η σωστή συντήρηση περιλαμβάνει την ετήσια αλλαγή του φίλτρου καμπίνας (ιδανικά με φίλτρο ενεργού άνθρακα) και τον έλεγχο της στάθμης του ψυκτικού υγρού (φρέον) κάθε δύο χρόνια. Επίσης, ένας καθαρισμός του εξατμιστή με ειδικά σπρέι αποτρέπει τη δημιουργία μυκήτων και βακτηρίων που προκαλούν εκείνη τη γνώριμη, δυσάρεστη μυρωδιά «μούχλας».

Το A/C που «κοιμάται» όλο το χειμώνα

Πολλοί οδηγοί θεωρούν ότι ο κλιματισμός είναι μόνο για το καλοκαίρι και τον αφήνουν ανενεργό για 5-6 μήνες. Αυτό είναι λάθος για δύο λόγους. Πρώτον, το A/C είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεθολώσουν τα τζάμια σε δευτερόλεπτα το χειμώνα, καθώς λειτουργεί ως αφυγραντήρας. Δεύτερον, η μακροχρόνια ακινησία κάνει τις τσιμούχες και τους σωλήνες του συστήματος να ξεραίνονται, αυξάνοντας την πιθανότητα διαρροών.

Μια καλή πρακτική είναι να ενεργοποιείτε τον κλιματισμό για τουλάχιστον 10-15 λεπτά, μία ή δύο φορές το μήνα, ακόμα και την καρδιά του χειμώνα. Με αυτόν τον τρόπο, το ψυκτικό υγρό και το λάδι που περιέχει κυκλοφορούν στο σύστημα, λιπαίνουν τον συμπιεστή και τον διατηρούν σε ετοιμότητα για τις πρώτες ζέστες της άνοιξης.

Υπερβολικές ρυθμίσεις

Το να ρυθμίζεις το κλιματιστικό στους 16 βαθμούς όταν έξω έχει 40, δεν θα κάνει το αυτοκίνητο να κρυώσει πιο γρήγορα. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι να αναγκάσεις τον συμπιεστή να δουλεύει ασταμάτητα στο 100%, αυξάνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 10-15%. Επιπλέον, οι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ καμπίνας και εξωτερικού περιβάλλοντος μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία ή και ψύξη στους επιβάτες.

Η ιδανική ρύθμιση είναι γύρω στους 22-24 βαθμούς Κελσίου, ή περίπου 5-6 βαθμούς χαμηλότερα από την εξωτερική θερμοκρασία στις πολύ καυτές ημέρες. Έτσι, επιτυγχάνεται μια ευχάριστη ατμόσφαιρα χωρίς να «γονατίζει» ο κινητήρας ή η μπαταρία του αυτοκινήτου, διατηρώντας την οικονομία σε λογικά επίπεδα.

Μικρές κινήσεις, μεγάλη διάρκεια

Η σωστή χρήση του κλιματισμού δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις, αλλά μερικές απλές, καθημερινές συνήθειες. Ακολουθώντας αυτές τις πρακτικές συμβουλές, όχι μόνο θα απολαμβάνετε ένα πιο δροσερό και υγιεινό περιβάλλον, αλλά θα γλιτώσετε και από δαπανηρές επισκευές στο μέλλον. Θυμηθείτε: ο κλιματισμός είναι εκεί για να σας υπηρετεί, αρκεί να του δίνετε κι εσείς την προσοχή που χρειάζεται.