Σαν Σήμερα: Η έκτακτη επιστροφή του Νίρμπουργκρινγκ στην F1 (vid)

Ο κόσμος της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Πλησιάζουμε την «καρδιά» του Οκτωβρίου, όμως το ταξίδι μας στο χρόνο συνεχίζεται ακάθεκτο. Στη Formula 1 θα θυμηθούμε δύο πρόσφατους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ρωσία και Νίρμπουργκρινγκ, τους οποίους κέρδισε ο ίδιος οδηγός. Στο MotoGP θα ταξιδέψουμε σε Γαλλία και Ιαπωνία, ενώ ένας πρώην οδηγός του WRC έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1959, γεννήθηκε ο Αυστραλός θρύλος των αγώνων, Γουέιν Γκάρντνερ. Κατά το διάστημα 1983-1992 αγωνίστηκε με τη Honda στην κορυφαία κατηγορία του παλιού MotoGP, κατακτώντας μάλιστα τον τίτλο το 1987. Συνολικά κέρδισε 18 Grand Prix και, μετά την αποχώρησή του από τη Honda το 1992, έστρεψε την προσοχή του στους αγώνες τεσσάρων τροχών. Οι αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού ήταν το κύριο πεδίο δραστηριοποίησής του και κατέγραψε αξιοπρεπείς εμφανίσεις στην Αυστραλία και την Ιαπωνία. Ανέβηκε στο βάθρο για τον αγώνα 1000 χιλιομέτρων του Μπάθαρστ δύο φορές, ενώ το 1998 αγωνίστηκε στις 24 Ώρες Λε Μαν δίχως να τερματίσει.

Σαν σήμερα το 1987, γεννήθηκε ο οδηγός αγώνων ράλλυ, Μαντς Όστμπεργκ. Ο Νορβηγός μετράει μέχρι σήμερα 139 συμμετοχές σε events του WRC και έχει κερδίσει μόλις μία φορά: το Ράλλυ Πορτογαλίας του 2012, πίσω από το τιμόνι ενός Ford Fiesta. Ωστόσο έχει αποδειχθεί πιο αποτελεσματικός στις μικρότερες κατηγορίες, κατακτώντας τον τίτλο στην WRC2 το 2020.

Σαν σήμερα το 2013, άφησε την τελευταία της πνοή η Μαρία Ντε Βιγιότα, σε ηλικία μόλις 33 χρονών. Κόρη του πρώην οδηγού της F1, Εμίλιο Ντε Βιγιότα, έλαβε μέρος σε αγωνιστικές διοργανώσεις ποικίλων ειδών, όπως οι 24 ώρες της Ντεϊτόνα και η Superleague Formula. Το 2011 εντάχθηκε στο δυναμικό της Lotus-Renault GP ως οδηγός δοκιμών, ενώ το 2012 πήγε στην ομάδα της Marussia F1. Στις 3 Ιουλίου του 2012, σε ένα ιδιωτικό τεστ στο αεροδρόμιο του Ντάξφορτν, η Ντε Βιγιότα συγκρούστηκε με ένα φορτηγό ενώ πραγματοποιούσε τις πρώτες της δοκιμές με το μονοθέσιο της Marussia. Αποκόμισε σοβαρά κρανιακά τραύματα και έχασε το δεξί της μάτι, αλλά εν τέλει οι γιατροί την έσωσαν. Δυστυχώς βρέθηκε νεκρή μερικούς μήνες αργότερα σε ξενοδοχείο της Σεβίλλης, εξαιτίας τραυμάτων νευρολογικής φύσεως που προκλήθηκαν από το ατύχημά της.

Σαν σήμερα το 2015, οι ήδη λιγοστές πιθανότητες του Νίκο Ρόσμπεργκ να κατακτήσει τον τίτλο στην F1 ουσιαστικά μηδενίστηκαν, όταν ένα πρόβλημα στο γκάζι ανάγκασε τον πρωτοπόρο Γερμανό να εγκαταλείψει μετά από 7 γύρους στο Grand Prix Ρωσίας. Μοιραία η νίκη κατέληξε στην έτερη Mercedes του Λιούις Χάμιλτον με δεύτερη τη Ferrari του Σεμπάστιαν Φέτελ, ενώ η θέση για το τρίτο σκαλί του βάθρου κρίθηκε στον τελευταίο γύρο. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν τρίτος αλλά τον πέρασαν οι Φινλανδοί, Βάλτερι Μπότας και Κίμι Ράικονεν. Τελικά ο «Iceman» επιχείρησε μια φιλόδοξη προσπέραση στη στροφή 4, βγάζοντας εκτός αγώνα τον συμπατριώτη του. Έτσι, ο Πέρεζ ανέκτησε την τρίτη θέση.

Σαν σήμερα, επίσης το 2015, ο Ντάνι Πεντρόσα κυριάρχησε στο Grand Prix Ιαπωνίας του MotoGP στην πίστα του Μοτέγκι και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά μετά από 14 μήνες. Ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και άφησε πίσω του τις Yamaha των Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο.

Σαν σήμερα το 2020, η Formula 1 έπέστρεψε στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ μετά από 7 χρόνια. Ο αγώνας ονομάστηκε Grand Prix Άιφελ, με τη Mercedes να κυριαρχεί όλο το τριήμερο. Ο Βάλτερι Μπότας είχε την pole position, όμως ένα λάθος του έδωσε την ευκαιρία στον Λιούις Χάμιλτον να πάρει την 1η θέση και να χαθεί στον ορίζοντα ανοίγοντας συνεχώς τη διαφορά. Ο Φινλανδός είχε μία εξίσου άσχημη συνέχεια, καθώς εγκατέλειψε με μηχανικό πρόβλημα. Ως αποτέλεσμα, ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε δεύτερος για τη Red Bull Racing, ενώ ο Ντάνιελ Ρικάρντο ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο με τη Renault.

Σαν σήμερα, επίσης το 2020, πραγματοποιήθηκε το άκρως ανατρεπτικό Grand Prix Γαλλίας για το MotoGP. Η βροχή την ημέρα του αγώνα ανακάτεψε την τράπουλα, με τους αναβάτες να δυσκολεύονται στο σιρκουί Μπουγκάτι. Εν τέλει, νικητής ήταν ο Ντανίλο Πετρούτσι της Ducati, o οποίος άφησε πίσω του τους Άλεξ Μάρκεθ με Honda και Πολ Εσπαργκαρό με KTM. Οι τρεις τους έδωσαν εντυπωσιακές μάχες και στη γραμμή του τερματισμού τους χώριζαν 1,7 δευτερόλεπτα.

Φωτογραφίες: Mercedes