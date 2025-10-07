H Toyota κατηγορεί ανταγωνιστές ότι πωλούν «ψεύτικα» υβριδικά

Η ιαπωνική εταιρεία θέλει διάκριση μεταξύ πραγματικών και «light» υβριδικών, κατηγορώντας άλλους κατασκευαστές για παραπλάνηση των οδηγών.

Η Toyota εξαπέλυσε βολές κατά των ανταγωνιστών της, υποστηρίζοντας ότι αρκετοί κατασκευαστές αυτοκινήτων παραπλανούν τους καταναλωτές χαρακτηρίζοντας ως «υβριδικά» μοντέλα που στην πραγματικότητα είναι ήπια υβριδικά (mild hybrid) με 48βολτο ηλεκτρικό σύστημα.

Ο επικεφαλής πωλήσεων και μάρκετινγκ της Toyota στην Αυστραλία, Σον Χάνλεϊ, δήλωσε ότι η χρήση του όρου «hybrid» σε οχήματα με τέτοια τεχνολογία δημιουργεί σύγχυση στο κοινό και «αλλοιώνει» τη σημασία της πραγματικής υβριδικής τεχνολογίας. «Οι κατασκευαστές έχουν την ευθύνη να ενημερώνουν με σαφήνεια τους πελάτες για το τι αγοράζουν», τόνισε.

Σύμφωνα με την Toyota, τα 48βολτα mild hybrid συστήματα απλώς υποβοηθούν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης σε συγκεκριμένες συνθήκες, δεν μπορούν να κινήσουν το όχημα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, και δεν πρέπει να θεωρούνται πλήρη υβριδικά. Η εταιρεία, όπως είπε ο Χάνλεϊ, προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο “V Active” για αυτά τα συστήματα στην Αυστραλία, διαφοροποιώντας τα από τα Hybrid Electric (HEV) και Plug-in Hybrid (PHEV) συστήματά της.

Το κάνει και η Toyota όμως

Η ειρωνεία είναι ότι η ίδια η Toyota χρησιμοποιεί διαφορετική επικοινωνιακή στρατηγική ανά περιοχή: στην Ευρώπη, το Hilux 48V προωθείται επίσημα ως Hilux Hybrid 48V, γεγονός που αποκαλύπτει πόσο ευέλικτα (ή αντιφατικά) μπορεί να εφαρμόζεται ο όρος «υβριδικό» στις διεθνείς αγορές.

Με τον ανταγωνισμό στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα να εντείνεται, το «τι είναι και τι δεν είναι υβριδικό» φαίνεται ότι θα αποτελέσει το επόμενο πεδίο μάχης όχι μόνο στα εργοστάσια, αλλά και στα τμήματα μάρκετινγκ.