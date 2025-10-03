Voge DS525X Euro5+ με όφελος 450€ και άτοκο διακανονισμό (vid)

Brake the Rule, Ride Blue - Τώρα είναι η ώρα να αποκτήσετε το νέο DS525X Euro5+ σε μπλε/ασημί χρωματισμό με χρυσές ζάντες.

To Voge DS525X είναι η μοτοσυκλέτα που για πολλούς μήνες βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων στην Ελληνική αγορά, καθόσον αποδείχθηκε ιδανική επιλογή για πολλούς μοτοσυκλετιστές. Από τη μία η ικανότητά της να προσφέρει κορυφαία οδική συμπεριφορά τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου και από την άλλη ο πλουσιότατος βασικός εξοπλισμός της, έδωσαν τη δυνατότητα σε αναβάτες κάθε εμπειρίας και επιπέδου να αποκτήσουν ένα μοντέλο κομμένο και ραμμένο στην Ελληνική πραγματικότητα.

Σημαντικά βελτιωμένο

Για το 2025, το DS525X απέκτησε κινητήρα προδιαγραφών Euro5+, πετυχαίνοντας ακόμα πιο γραμμική απόδοση με χαμηλότερες τιμές σε εκπομπές ρύπων. Παράλληλα δέχθηκε και μια σειρά καίριων αναβαθμίσεων, που στόχο έχουν την ευχρηστία. Νέα μεγαλύτερη οθόνη υψηλής ευκρίνειας, νέοι φωτιζόμενοι και εργονομικά βελτιωμένοι διακόπτες, δυνατότητα απενεργοποίησης στα συστήματα ABS και Traction Control (TCS), καθώς και αναβαθμισμένος υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης. Έτσι λοιπόν το DS525X παραμένει ένα από τα πιο πλούσια εξοπλισμένα μοντέλα της κατηγορίας, με επώνυμα περιφερειακά όπως αναρτήσεις Kayaba, φρένα Nissin, Bosch ABS, ελαστικά Metzeler και πολλά αξεσουάρ στο βασικό εξοπλισμό (Φωτισμός Full LED, προστατευτικά κάγκελα και χούφτες, κεντρικό σταντ, έξτρα προβολείς, TPMS, πλοήγηση turn by turn, δύο οδηγικά προγράμματα).

Κινητήρας Euro5+

O δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 494cc με τις τετραβάλβιδες κεφαλές και τους 2 ΕΕΚ προσαρμόστηκε στις προδιαγραφές του Euro5+ και αποδίδει ιπποδύναμη στα πλαίσια των διπλωμάτων Α2 (48Hp), με τη ροπή να παρέχεται πλέον σε χαμηλότερες στροφές. Αυτό μεταφράζεται σε πολύ καλύτερη απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού και σημαντικά μειωμένη εμφάνιση κραδασμών σε όλο το φάσμα λειτουργίας του. Στην όλη βελτιωμένη λειτουργία συμβάλλουν οι επεμβάσεις που έχει κάνει το εργοστάσιο στον ηλεκτρονικό ψεκασμό, στο φίλτρο αέρα και στο σύστημα εξαγωγής. Η μοτοσυκλέτα δίνει τη δυνατότητα στον αναβάτη να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαφορετικά riding modes, ονόματι Ε-Mode και S-Mode. Το πρώτο είναι το λεγόμενο “Eco” για οδήγηση με έμφαση στη ροπή και την οικονομία, ενώ το δεύτερο είναι το αντίστοιχο “Sport” για όσους θέλουν βελτιωμένες επιδόσεις και αρέσκονται στην επιθετική οδήγηση. To σύστημα ελέγχου πρόσφυσης σε συνεργασία με το εξελιγμένο δικάναλο Bosch ABS αυξάνουν στο μάξιμουμ την ασφάλεια του συνόλου. Η δυνατότητα απενεργοποίησής τους είναι αυτή που εκτιμάται δεόντως από αναβάτες που θέλουν να κινηθούν γρήγορα σε χωμάτινες επιφάνειες, εκμεταλλευόμενοι τις αυξημένες διαδρομές της ρυθμιζόμενης ανάρτησης και τους ακτινωτούς τροχούς με τα tubeless ελαστικά διπλής χρήσης.

Η τεχνολογία στα καλύτερά της

Η έγχρωμη οθόνη 8” υψηλής ανάλυσης προσφέρει ευκολότερη ανάγνωση κάτω από κάθε συνθήκη και ακόμα περισσότερη πληροφόρηση στον αναβάτη, με ενδείξεις που περιλαμβάνουν από τη λειτουργική κατάσταση του ABS και του Traction Control μέχρι τις πιέσεις των ελαστικών. Μέσω τεχνολογίας bluetooth συνδέεται με το κινητό του αναβάτη προσφέροντας έως και πλοήγηση turn by turn! Εκατέρωθεν αυτής φιλοξενούνται δύο παροχές ρεύματος, μια παραδοσιακή πρίζα 12V και μια θύρα USB!

Μοναδική προσφορά

Τώρα είναι η ώρα να αποκτήσετε το νέο DS525X Euro5+ σε μπλε/ασημί χρωματισμό με χρυσές ζάντες! Η τιμή του διαμορφώνεται στα μόλις 5.795€ (από 6.245€) και η αντιπροσωπεία σας δίνει τη δυνατότητα να το αποπληρώσετε σε 18 άτοκες δόσεις! Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του μοντέλου εδώ.

Πλήρη χαρακτηριστικά DS525X