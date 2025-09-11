Πωλήσεις αυτοκινήτων: Προς εξαφάνιση hatch και sedan, 7 στους 10 αγόρασαν SUV τον Αύγουστο
Οι Έλληνες λατρεύουν τα οχήματα ελεύθερου χρόνου και τα στοιχεία των πωλήσεων το αποδεικνύουν.
Στα ίδια επίπεδα με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 κινήθηκε τον Αύγουστο η ελληνική αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις ανήλθαν σε 8.192, έναντι 8.149 τον Αύγουστο του περασμένου έτους (+0,5%). Σε επίπεδο οκταμήνου η αγορά βρίσκεται στο +1,6% (99.960 έναντι 98.374).
Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε το μερίδιο των SUV, με σχεδόν 7 στα 10 αυτοκίνητα να είναι της συγκεκριμένης κατηγορίας (69,5%)! Τα B-SUV έχουν την μερίδα του λέοντος (38,4%), με τα C-SUV στο 21,4%.
H κατανομή των πωλήσεων τον Αύγουστο με βάση το καύσιμο
Βενζίνη 25,6% (έναντι 32,5% τον Αύγουστο του 2024)
Υβριδικά (HEV) 51,2% (48,4%)
Plug-in υβριδικά (PHEV) 9,9% (5,9%)
Ηλεκτρικά (BEV) 5,3% (6,3)
Πετρέλαιο 4,6% (4,2%)
Υγραέριο 3,4% (2,6%)
Φυσικό αέριο 0,0% (0,0%)
@Photo credits: Stellantis