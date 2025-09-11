Οι Έλληνες λατρεύουν τα οχήματα ελεύθερου χρόνου και τα στοιχεία των πωλήσεων το αποδεικνύουν.

Στα ίδια επίπεδα με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 κινήθηκε τον Αύγουστο η ελληνική αγορά νέων επιβατικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις ανήλθαν σε 8.192, έναντι 8.149 τον Αύγουστο του περασμένου έτους (+0,5%). Σε επίπεδο οκταμήνου η αγορά βρίσκεται στο +1,6% (99.960 έναντι 98.374).

Εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε το μερίδιο των SUV, με σχεδόν 7 στα 10 αυτοκίνητα να είναι της συγκεκριμένης κατηγορίας (69,5%)! Τα B-SUV έχουν την μερίδα του λέοντος (38,4%), με τα C-SUV στο 21,4%.

H κατανομή των πωλήσεων τον Αύγουστο με βάση το καύσιμο

Βενζίνη 25,6% (έναντι 32,5% τον Αύγουστο του 2024)

Υβριδικά (HEV) 51,2% (48,4%)

Plug-in υβριδικά (PHEV) 9,9% (5,9%)

Ηλεκτρικά (BEV) 5,3% (6,3)

Πετρέλαιο 4,6% (4,2%)

Υγραέριο 3,4% (2,6%)

Φυσικό αέριο 0,0% (0,0%)

