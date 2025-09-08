Σε έναν αγώνα που άλλαξε τα δεδομένα στο πρωτάθλημα του WEC, η Porsche Penske πήρε μία σπουδαία νίκη σε δύσκολες συνθήκες.

Οι 6 Ώρες του Τέξας, το Lone Star Le Mans, ο 6ος αγώνας του WEC στο 2025 αποδείχθηκε άκρως ανατρεπτικός με μάχες να κρίνουν πολύ σημαντικές θέσεις για το πρωτάθλημα μέχρι και το τέλος. Η βροχή έκανε δύσκολο το έργο οδηγών και ομάδων, καθώς στις δύο πρώτες ώρες είχαμε την παρέμβαση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και διακοπή λόγω κόκκινης σημαίας.

Όταν η δράση συνεχίστηκε η βροχή δεν είχε σταματήσει, όμως είδαμε εκπληκτικές μάχες, πολλά προσπεράσματα, Αυτοκίνητα Ασφαλείας και στιγμές που άλλαξαν το πρωτάθλημα.

The race is resuming behind the safety car.



Watch the restart on https://t.co/B3OAfJ9JnF#WEC #6HCota pic.twitter.com/CPH1dVORHA — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) September 7, 2025

Επική νίκη της Porsche

Νικήτρια ομάδα στις 6 Ώρες του Τέξας ήταν η #6 Porsche 963 των Κέβιν Έστρε, Λόρενς Βανθούρ και Ματ Κάμπελ. Το πλήρωμα έκανε έναν εκπληκτικό αγώνα και εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητα της 963 όταν η πίστα είχε λιγότερο νερό για να φτάσει στην πρώτη φετινή νίκη για την αμερικανογερμανική ομάδα.

Το κρίσιμο προσπέρασμα ήρθε στο τέλος της 4ης ώρας μετά από Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ο Έστρε βούτηξε στη στροφή 1 στη Ferrari #51 που ήταν στην πρωτοπορία και πέρασε παρά την επαφή που είχαν.

Porsche takes the lead... and then P3!!



EPIC driving rom Kévin Estre and Michael Christensen against Ferrari!



Watch LIVE on https://t.co/IPZa0nvsLu 🎥#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/DN5rJKKdA3 September 7, 2025

Στη 2η θέση της κατάταξης βρέθηκε η #50 499P Ferrari των Μιγκέλ Μολίνα, Αντόνιο Φουόκο και Νίκλας Νίλσεν, οι οποίοι έκαναν έναν αθόρυβο σχετικά αγώνα, όμως το πλήρωμα πήρε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Στο τέλος του αγώνα είδαμε μια εντυπωσιακή μάχη με το #94 Peugeot για το δεύτερο σκαλί του βάθρου. Με μία τρομερή προσπάθεια στη στροφή 13η η Ferrari πέρασε το Peugeot με τη διαφορά στον τερματισμό ανάμεσα στα δύο αγωνιστικά πρωτότυπα αυτοκίνητα να είναι 0,9 δλ.

Η Peugeot έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα και μετά την 3η θέση του #94 είδε το #93 να τερματίζει στην 4η θέση. Τα δύο 9Χ8 είχαν εξαιρετικό ρυθμό στις τελευταίες δύο ώρες και αν ήταν νωρίτερα στις πιο μπροστά θέσεις θα είχαν τη δυνατότητα να παλέψουν για τη νίκη.

Kevin Estre brings it over the line to take victory for Porsche! 💪#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/qS33GwMtnx September 8, 2025

Επιπλοκές στο πρωτάθλημα

Η #51 Ferrari των Αντόνιο Τζοβινάτσι, Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Τζέιμς Καλάντο παρά το κλατάρισμα που τους έριξε εκτός 10άδας κατάφεραν να αναρριχηθούν στην κατάταξη και πήραν μια υπερπολύτιμη 5η θέση στον αγώνα.

Η Cadillac τα έκανε… μούσκεμα με τη στρατηγική των δύο Hypercar της, καθώς ένα επιπλέον pit-stop στα 5 τελευταία λεπτά της κόστισε έναν τερματισμό στις θέσεις 5 και 6. Εν τέλει το #38 κατετάγη 6ο και το #12, που πάλευε για τη νίκη στο ξεκίνημα της τελευταίας ώρας, βρέθηκε στην 8η θέση.

Race cars in the rain 😮‍💨



Not the weather we expected from Texas but these photos make up for it.#WEC #6HCOTA pic.twitter.com/c1vyi76BWZ September 7, 2025

Η #83 Ferrari που ξεκίνησε από την pole position έχασε μια τεράστια ευκαιρία να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών. Οι Ρόμπερτ Κουμπίτσα, Φιλ Χάνσον και Γε Γεφέι τερμάτισαν στην 7η θέση, με μία ποινή διέλευσης να τους καταστρέφει τον αγώνα. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε το #8 Toyota GR010 και η #5 Porsche 963.

«Τζόγος» και θρίαμβος της McLaren στην GT3

Η νίκη στην LMGT3 κρίθηκε από ένα τεράστιο ρίσκο και στα γραφεία των αγωνοδικών. Η #54 Ferrari 488 GT3 πέρασε τη γραμμή του τερματισμού από την 1η θέση όμως μία ποινή 5 δλ μετά το τέλος του αγώνα έριξε το πλήρωμα στην 3η θέση παρά την ηρωική προσπάθεια.

Έτσι η νίκη πήγε στη #95 McLaren 720s GT3 των Ντάρεν Λεούνγκ, Μαρίνο Σάτο και Σον Γκελάελ, οι οποίοι είχαν επίσης σλικ ελαστικά στο φινάλε. Έστω και μετά από απόφαση των αγωνοδικών, πανηγύρισαν την πρώτη τους φετινή νίκη.

Στη 2η θέση έπειτα από μία τρομερή προσπάθεια τερμάτισε η #46 BMW M4 GT3 των Βαλεντίνο Ρόσι, Κέλβιν φαν ντερ Λίντε και Αμάν Αλ Χάρτι.

Ο επόμενος αγώνας

Επόμενος σταθμός για το WEC είναι το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου με τις 6 Ώρες του Φούτζι. Πρόκειται για τον 7ο από τους 8 αγώνες της σεζόν.