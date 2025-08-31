Με τη νίκη του ο Αυστραλός απέκτησε ένα μεγάλο πλεονέκτημα στο πρωτάθλημα οδηγών έναντι του Λάντο Νόρις.

Με μία εξαίρετη εμφάνιση ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε μία θαυμάσια νίκη στο Grand Prix Ολλανδίας και σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη του Λάντο Νόρις άνοιξε τη διαφορά στη βαθμολογία οδηγών. Ο Αυστραλός εκκίνησε και τερμάτισε πρώτος δίχως να απειληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα.

Ο απόλυτος έλεγχος φέρνει τη νίκη

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Πιάστρι μίλησε για τον αγώνα του στο Ζάντβορτ και ξεκαθάρισε πως δεν απειλήθηκε ποτέ από αντίπαλό του:

«Προφανώς και νιώθω πολύ καλά. Δύσκολα να νιώσω όπως ο Χατζάρ στο βάθρο, αλλά θα προσπαθήσω. Είχα τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα όταν το ήθελα και προφανώς αυτό που έγινε με τον Λάντο ήταν μεγάλη ατυχία. Ένιωσα πως είχα τον έλεγχο και όταν χρειάστηκε απλά πίεσα. Ήταν ένας διαφορετικός αγώνας σε σχέση με πριν από 12 μήνες. Κάναμε φοβερή δουλειά για να βελτιωθούμε και τώρα νιώθω μεγάλη ευχαρίστηση», είπε.

Η βελτίωση έκανε τη διαφορά

Ερωτώμενος σχετικά με το που βελτιώθηκε και τι έκανε για να βρει χρόνο σε σχέση με πριν από 12 μήνες στην Ολλανδία, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας είπε:

«Τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά βελτιώθηκα όπου μπορούσα. Το ξεκίνημα του τριημέρου ήταν δύσκολο αλλά κατάφερα να βρω ρυθμό στις κατατακτήριες. Σήμερα στον αγώνα ήμουν χαρούμενος με το ρυθμό που είχα. Χαίρομαι πολύ. Είμαι περήφανος για όλη την ομάδα, γιατί δεν βελτιώθηκα μόνο εγώ, βελτιωθήκαμε όλοι. Ήταν φοβερή ομαδική δουλειά».

Όσο για τη νίκη μετά την καλοκαιρινή διακοπή ο Πιάστρι ανέφερε: «Ήταν τέλειο να ξεκινάς το δεύτερο μισό της σεζόν στην κορυφή. Αν συνεχίσουμε έτσι θα είναι φοβερό, αλλά έχουμε πολλούς αγώνες ακόμα».