Η Porsche αναζητά νέο CEO για να αντικαταστήσει τον Όλιβερ Μπλούμε

Η πίεση των επενδυτών φέρνει αλλαγές στην κορυφή της εταιρείας, καθώς o διπλός ρόλος του Μπλούμε δημιουργεί ανησυχίες.

Η Porsche έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης νέου διευθύνοντος συμβούλου, με στόχο να μπει τέλος στον διπλό ρόλο του Όλιβερ Μπλούμε, ο οποίος ταυτόχρονα ηγείται της γερμανικής μάρκας αλλά και του Volkswagen Group. Η πίεση από τους επενδυτές αυξάνεται, καθώς η γερμανική μάρκα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις σε πωλήσεις και κερδοφορία.

Οι μέτοχοι θεωρούν ότι ο συνδυασμός των δύο θέσεων επηρεάζει αρνητικά και τις δύο εταιρείες. Η Porsche κατέγραψε πτώση κερδών άνω του 90% στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η μετοχή της έχει χάσει περίπου 45% της αξίας της από το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο το 2022. Παράλληλα, οι δυσκολίες στη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η αδύναμη ζήτηση στην Κίνα και οι νέοι δασμοί στις ΗΠΑ εντείνουν τις πιέσεις.

Οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι οικογένειες Πόρσε και Πιχ έχουν προχωρήσει σε συζητήσεις με έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό υποψήφιο για τη θέση του CEO. Η ανακοίνωση αναμένεται το φθινόπωρο, με την αλλαγή ηγεσίας να υλοποιείται στις αρχές του 2026.

Ο Μπλούμε έχει ξεκαθαρίσει ότι η διπλή του θέση δεν προοριζόταν να διαρκέσει για πάντα. Με τις εξελίξεις αυτές, φαίνεται πως πλησιάζει η στιγμή που θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στον ρόλο του στο Volkswagen Group, αφήνοντας την Porsche σε νέα χέρια.