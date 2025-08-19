Ο τεχνικός διευθυντής μονοθεσίων της FIA ξεκαθαρίζει ότι οι νέοι κανονισμοί βρίσκονται ακόμα υπό διαμόρφωση, με στόχο να αποφευχθούν «αφύσικες» καταστάσεις στην πίστα.

Η Formula 1 προετοιμάζεται για τη μεγάλη τεχνική επανάσταση του 2026, με νέα υβριδικά σύνολα και εκτεταμένες αλλαγές στο σασί. Οι πρώτες δοκιμές σε προσομοιωτές έχουν προκαλέσει ανησυχία σε αρκετούς οδηγούς, που φοβούνται ότι ο χειρισμός της ενέργειας θα καταστήσει την F1 περισσότερο παιχνίδι διαχείρισης παρά καθαρό αγώνα. Όμως ο Νικόλας Τομπάζης, διευθυντής μονοθεσίων της FIA, διαβεβαιώνει ότι οι κανονισμοί είναι ακόμη «ζωντανοί» και θα εξελιχθούν ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα σενάρια.

«Όταν έχεις μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ισχύος και μικρότερο θερμικό, ενώ η μπαταρία δεν μπορεί να αποδίδει ενέργεια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, τότε η διαχείριση γίνεται πιο απαιτητική», παραδέχτηκε ο Τομπάζης. «Αυτό όμως είναι και μια ευκαιρία για τις εταιρείες να καινοτομήσουν σε μπαταρίες και ηλεκτρικά συστήματα. Θα δούμε πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, αλλά αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες στη διαχείριση ενέργειας».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η FIA γνωρίζει από την πρώτη στιγμή τις προκλήσεις. «Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τους κανονισμούς. Εξελίσσονται συνεχώς και γνωρίζαμε εξαρχής ότι θα υπήρχαν ζητήματα να αντιμετωπιστούν. Αυτό που ισχύει σήμερα δεν θα είναι ακριβώς ίδιο στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Θα υπάρξει σημαντική εξέλιξη».

«Δεν θέλουμε αφύσικες εικόνες στην πίστα»

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες προέρχονται από τον κίνδυνο τα μονοθέσια να «ξεμένουν» από ηλεκτρική ισχύ στη μέση του γύρου ή οι οδηγοί να αναγκάζονται να κατεβάζουν σχέσεις στις ευθείες για να αξιοποιούν την ενέργεια. Ο Τομπάζης ήταν κατηγορηματικός: «Θα υπάρξουν νέες πρόνοιες ώστε να διαχειριζόμαστε καλύτερα την ενέργεια και να μην βλέπουμε τα μονοθέσια να κόβουν ταχύτητα στις ευθείες ή να κάνουν αφύσικα πράγματα. Δεν θέλουμε να σηκώνουν οι οδηγοί το πόδι από το γκάζι σε κάποιο σημείο απλά για να “παίξουν” με την ενέργεια. Όταν θέλουν να πάνε γρήγορα, θα πατάνε το γκάζι στο τέρμα».

Η FIA εξετάζει παραμέτρους όπως ο ρυθμός μείωσης ισχύος στις ευθείες, η επιτρεπόμενη ανάκτηση ενέργειας και η κατανομή της ανάλογα με την πίστα. «Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε και το κάνουμε ήδη», είπε ο Τομπάζης.

Διαφωνίες και έλλειψη διαφάνειας

Ο Έλληνας τεχνικός παραδέχτηκε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρξει συναίνεση. «Οι ομάδες και οι κατασκευαστές έχουν πάντα στο μυαλό τους ένα μείγμα από το καλό του σπορ και το δικό τους αγωνιστικό συμφέρον. Αναπόφευκτα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Επιπλέον, δεν είναι όλοι το ίδιο ανοιχτοί μαζί μας: κάποιοι είναι πολύ βοηθητικοί και διαφανείς, άλλοι κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά. Εμείς όμως λαμβάνουμε υπόψη όλες τις ιδέες».

Οι οδηγοί και ο ρόλος τους

Απαντώντας στις ανησυχίες των οδηγών που μίλησαν δημοσίως, από τον Μαξ Φερστάπεν μέχρι τον Σαρλ Λεκλέρ, ο Τομπάζης σημείωσε: «Είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι ο λόγος που οδηγούν στους προσομοιωτές είναι ακριβώς για να εντοπίσουμε αυτά τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Δεν βλέπουν πάντα όλη την εξέλιξη των συζητήσεων, παίρνουν μόνο μια φωτογραφία της στιγμής. Αλλά η δουλειά τους μας βοηθά να βελτιώσουμε τους κανονισμούς».

Σταθερότητα στη μονάδα ισχύος

Παρά τις πιθανές τροποποιήσεις σε θέματα διαχείρισης ενέργειας, η «καρδιά» των νέων κανονισμών δεν αλλάζει. «Η τεχνική προδιαγραφή των κινητήρων, το θερμικό και το ηλεκτρικό κομμάτι, έχουν “κλειδώσει”. Δεν αλλάζουν», υπογράμμισε ο Τομπάζης, εξηγώντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής σε αυτό το στάδιο θα οδηγούσε σε μεγάλες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε κατασκευαστές.

Με λίγους μήνες να απομένουν πριν από την οριστικοποίηση του πλαισίου, η FIA συνεχίζει τον διάλογο με ομάδες, οδηγούς και κατασκευαστές. Ο Τομπάζης εμφανίζεται βέβαιος: «Με τις βελτιώσεις που έρχονται, θα αποφύγουμε τα “αφύσικα” και θα κρατήσουμε την F1 εκεί που πρέπει: στην απόλυτη κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού».