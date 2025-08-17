O Γάλλος επικεφαλής της ομάδας του Μαρανέλο μίλησε για το δεύτερο μισό της φετινής αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα.

Η Ferrari βρέθηκε μια ανάσα από την πρώτη της νίκη στη φετινή, δύσκολη σεζόν της Formula 1, στο Grand Prix Ουγγαρίας. Ωστόσο, ένα αδιευκρίνιστο μέχρι τώρα πρόβλημα στη SF-25 του Σαρλ Λεκλέρ στέρησε από την ομάδα του Μαρανέλο τη χαρά του θρίαμβου.

Ο επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ, λίγες μέρες μετά την ανανέωση του συμβολαίου του, μίλησε για την κατάσταση στην ομάδα, τις προοπτικές για νίκες μέσα στο 2025 και το μεγάλο στοίχημα της νέας εποχής που ξεκινά το 2026.

Η Ferrari ζει με πάθος και συναίσθημα

Η θέση του επικεφαλής στη Ferrari θεωρείται μία από τις πιο αγχωτικές στο paddock της Formula 1, με ασφυκτική πίεση από τα media και τους τιφόζι. Η ομάδα δεν έχει κατακτήσει πρωτάθλημα κατασκευαστών από το 2008, κάτι που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις.

Παρόλα αυτά, ο Βασέρ δηλώνει ενθουσιασμένος: «Πιστεύω στη δουλειά μου και η θέση μου είναι η πιο συναρπαστική στο paddock. Είναι και η θέση με τη μεγαλύτερη έκθεση, αλλά αν κερδίσεις στη Formula 1, είναι φανταστικό… να το κάνεις με τη Ferrari είναι ακόμη πιο δελεαστικό. Αυτή η πρόκληση είναι απίστευτη»είπε στο DAZN.

Μιλώντας για την κουλτούρα της ομάδας, πρόσθεσε: «Η Ferrari είναι μια ομάδα που βιώνει τα πάντα με πάθος και συναίσθημα. Μερικές φορές χρειαζόμαστε λίγη ηρεμία για να ισορροπήσουμε τις ακραίες αντιδράσεις, αλλά αυτό είναι και κομμάτι της ουσίας της».

Η νίκη ως κύριος στόχος μέχρι το τέλος της σεζόν

Ο Βασέρ θεωρεί ότι η Ferrari βελτιώνεται σταθερά παρά τις δυσκολίες του 2025: «Βελτιώνουμε την προσέγγισή μας, τη μεθοδολογία μας, τις διαδικασίες μας. Μερικές φορές αυτό δεν φαίνεται στην πίστα, αλλά η πρόοδος είναι υπαρκτή. Υπήρξαν πολλές φήμες στον Τύπο και αυτό δεν βοήθησε το ηθικό της ομάδας. Πλέον αυτά είναι πίσω μας, κι αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα για την προετοιμασία μας στην τελική φάση του πρωταθλήματος».

Παρά την κυριαρχία της McLaren, ο Γάλλος δεν εγκαταλείπει το όνειρο της νίκης το 2025: «Θέλω να κερδίσουμε αγώνες φέτος. Το project του 2026 είναι τεράστια πρόκληση και όλοι πρέπει να είμαστε συντονισμένοι για να το διαχειριστούμε. Αλλά στο μεταξύ, πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτά που έχουμε».