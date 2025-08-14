Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 αφήνει για λίγο τις πίστες και απολαμβάνει τις ομορφιές του Αιγαίου.

Μετά από έναν απαιτητικό αγώνα στο Grand Prix Ουγγαρίας και την έντονη αυτοκριτική που ακολούθησε, ο Λιούις Χάμιλτον αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από την ένταση και τους προβολείς του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Αντί για την πολύβουη Μύκονο, που στο παρελθόν είχε επιλέξει για καλοκαιρινές αποδράσεις, ο Βρετανός σταρ προτίμησε φέτος την πιο χαλαρή και αυθεντική Πάρο.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τον δείχνουν χαλαρό, με casual εμφάνιση και χαμόγελο, να απολαμβάνει την ελληνική φιλοξενία. Το νησί, γνωστό για τις υπέροχες παραλίες, την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και την ήρεμη ατμόσφαιρα, φαίνεται πως αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για λίγες ημέρες ξεκούρασης και ανασύνταξης.

Lewis Hamilton in Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/FTJ0md9G1C — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) August 14, 2025

Με το πρωτάθλημα να μπαίνει στην τελική του ευθεία και τις μάχες στις πίστες να κορυφώνονται, το μικρό αυτό διάλειμμα ίσως αποδειχθεί πολύτιμο για τον Χάμιλτον, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Σύντομα, ο Βρετανός πρωταθλητής θα επιστρέψει στο cockpit της Ferrari, έτοιμος να δώσει συνέχεια στη μάχη του για δυνατά αποτελέσματα μέχρι το τέλος της σεζόν.