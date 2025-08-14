Ο Βρετανός προτιμά να παλέψει με τον teammate του για το πρωτάθλημα της Formula 1 εντός πίστας και όχι μέσα από δηλώσεις και «mind games».

Η McLaren Racing έχει καταστήσει σαφές πως αφήνει τους δύο οδηγούς της να μάχονται στην πίστα, αρκεί να μην τίθεται σε κίνδυνο το συνολικό συμφέρον της ομάδας. Αυτό έχει οδηγήσει σε σκληρές αλλά καθαρές μονομαχίες, με μοναδική εξαίρεση την επαφή τους στον Καναδά, για την οποία ο Λάντο Νόρις ανέλαβε πλήρως την ευθύνη.

Ο Βρετανός θα διεκδικήσει τον φετινό τίτλο οδηγών της Formula 1 απέναντι στον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι και μέχρι τώρα η μάχη τους είναι μόνος εντός πίστας. Ο Νόρις, πάντως, σκοπεύει να τη διατηρήσει εντός αυτών των ορίων.

Καθαρές μάχες και όχι λόγια

Στο περιθώριο του Grand Prix Ουγγαρίας, ο Νόρις μίλησε για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος της σεζόν. Ερωτηθείς αν θα προσπαθήσει συνειδητά να αποκτήσει ψυχολογικό πλεονέκτημα έναντι του Πιάστρι, ο Νόρις απάντησε κατηγορηματικά:

«Δεν το απολαμβάνω αυτό. Σε 200 χρόνια κανείς δεν θα νοιάζεται, όλοι θα έχουμε φύγει. Θέλω να περνάω καλά. Φυσικά νοιάζομαι, γι’ αυτό και μερικές φορές απογοητεύομαι ή θυμώνω με τον εαυτό μου. Αυτό δείχνει πόσο πολύ θέλω να κερδίζω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το βγάζω στον Όσκαρ. Δεν μπαίνω σε τέτοια πράγματα», είπε.

Ο καλύτερος θα επικρατήσει

Ο Νόρις αναγνωρίζει ότι ο Πιάστρι, όντας και teammate και βασικός του αντίπαλος για τον τίτλο, είναι ο οδηγός που θέλει περισσότερο να νικήσει.

«Ναι, είναι ο άνθρωπος που θέλω να κερδίσω περισσότερο από όλους. Αλλά αν δεν τον κερδίσω, τότε αυτό σημαίνει απλώς ότι έκανε καλύτερη δουλειά. Θα το κάνω με τον τρόπο που θεωρώ καλύτερο για μένα – και μόνο επειδή κάποιος το έκανε πριν λίγα χρόνια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνω κι εγώ. Δεν με νοιάζουν αυτά», ανέφερε ο οδηγός της McLaren.

H αντεπίθεση των τελευταίων αγώνων

Παρά το δυναμικό ξεκίνημα του Πιάστρι, που του έδωσε σημαντικό προβάδισμα στις αρχές της σεζόν, ο Νόρις έχει καταφέρει να κλείσει τη διαφορά χάρη σε εντυπωσιακές νίκες στο Μονακό, την Αυστρία, το Σίλβερστον και την Ουγγαρία, προσθέτοντάς τες μαζί με τη νίκη του στην Αυστραλία.

Παρότι ο Βρετανός έχει το μομέντουμ, η σταθερότητα του Πιάστρι τον κρατά στην κορυφή της βαθμολογίας, με το πρωτάθλημα να επιστρέφει στο Ζάντβορτ το τριήμερο 29-31 Αυγούστου.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης, ενόψει και του καλοκαιρινού διαλείμματος της F1, συζητούν για το GP Ουγγαρίας

